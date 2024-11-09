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Девять прифронтовых сел в Запорожской области остались без света - РИА Новости, 09.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/lep-1982850640.html
Девять прифронтовых сел в Запорожской области остались без света
Девять прифронтовых сел в Запорожской области остались без света - РИА Новости, 09.11.2024
Девять прифронтовых сел в Запорожской области остались без света
Девять прифронтовых сел остались без света в Запорожской области из-за обрыва линии электропередачи, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T18:22
2024-11-09T18:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Девять прифронтовых сел остались без света в Запорожской области из-за обрыва линии электропередачи, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В Токмакском муниципальном округе, на линии боевого соприкосновения, произошел обрыв линии электропередачи. Без электричества остались девять сел: Чистополье, Октябрьское, Шевченково, Садовое, Червоногорка, Новое, Новогоровка, Таврия, Переможное – всего 1773 абонента", - написал Балицкий. По его словам, на месте работают ремонтно-аварийные бригады. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241109/vsu-1982842896.html
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запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Девять прифронтовых сел в Запорожской области остались без света

Балицкий: девять сел остались без света в Запорожской области из-за обрыва ЛЭП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре
Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Девять прифронтовых сел остались без света в Запорожской области из-за обрыва линии электропередачи, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В Токмакском муниципальном округе, на линии боевого соприкосновения, произошел обрыв линии электропередачи. Без электричества остались девять сел: Чистополье, Октябрьское, Шевченково, Садовое, Червоногорка, Новое, Новогоровка, Таврия, Переможное – всего 1773 абонента", - написал Балицкий.
По его словам, на месте работают ремонтно-аварийные бригады.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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