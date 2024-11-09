https://ria.ru/20241109/lep-1982850640.html

Девять прифронтовых сел в Запорожской области остались без света

Девять прифронтовых сел в Запорожской области остались без света - РИА Новости, 09.11.2024

Девять прифронтовых сел в Запорожской области остались без света

Девять прифронтовых сел остались без света в Запорожской области из-за обрыва линии электропередачи, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T18:22

2024-11-09T18:22

2024-11-09T18:22

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Девять прифронтовых сел остались без света в Запорожской области из-за обрыва линии электропередачи, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В Токмакском муниципальном округе, на линии боевого соприкосновения, произошел обрыв линии электропередачи. Без электричества остались девять сел: Чистополье, Октябрьское, Шевченково, Садовое, Червоногорка, Новое, Новогоровка, Таврия, Переможное – всего 1773 абонента", - написал Балицкий. По его словам, на месте работают ремонтно-аварийные бригады. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия