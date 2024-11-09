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Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 09.11.2024
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14:33 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/kurskaya-1982826786.html
Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 09.11.2024
Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Российское Минобороны показало видео, как вертолёт Ка-52М авиаракетами уничтожает живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:33
2024-11-09T14:33
безопасность
россия
вооруженные силы украины
курская область
вооруженные силы рф
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российское Минобороны показало видео, как вертолёт Ка-52М авиаракетами уничтожает живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы, уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в описании к видео. Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. После удара они выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20241109/udar-1982823907.html
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Уничтожение авиаракетами бронетехники и личного состава ВСУ в Курской области
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м, в составе смешанной тактической группы, уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, ка-52 "аллигатор"
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Вооруженные силы РФ, Ка-52 "Аллигатор"
Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Ка-52М авиаракетами уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российское Минобороны показало видео, как вертолёт Ка-52М авиаракетами уничтожает живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы, уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в описании к видео.
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Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.
После удара они выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, уточнили в МО РФ.
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