https://ria.ru/20241109/kurskaya-1982826786.html

Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 09.11.2024

Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Российское Минобороны показало видео, как вертолёт Ка-52М авиаракетами уничтожает живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:33

2024-11-09T14:33

2024-11-09T14:33

безопасность

россия

вооруженные силы украины

курская область

вооруженные силы рф

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российское Минобороны показало видео, как вертолёт Ка-52М авиаракетами уничтожает живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы, уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в описании к видео. Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. После удара они выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20241109/udar-1982823907.html

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россия

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Уничтожение авиаракетами бронетехники и личного состава ВСУ в Курской области Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м, в составе смешанной тактической группы, уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-11-09T14:33 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, ка-52 "аллигатор"