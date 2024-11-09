https://ria.ru/20241109/kurskaya-1982821711.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 09.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 300 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, боевую бронированную... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T13:42

2024-11-09T13:42

2024-11-09T13:56

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 300 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, а также шесть минометов и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30800 военнослужащих, 189 танков, 123 боевые машины пехоты, 107 бронетранспортеров, 1095 боевых бронированных машин, 833 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 61 станцию РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф