https://ria.ru/20241109/kurskaya-1982809056.html

Добровольцы "АрБата" нанесли удар по скоплению пехоты ВСУ в Курской области

Добровольцы "АрБата" нанесли удар по скоплению пехоты ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.11.2024

Добровольцы "АрБата" нанесли удар по скоплению пехоты ВСУ в Курской области

Минометный расчет отдельного батальона специального назначения "АрБат" добровольческого корпуса нанес удар по скоплению пехоты ВСУ в районе населенного пункта... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T11:25

2024-11-09T11:25

2024-11-09T11:25

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 ноя — РИА Новости. Минометный расчет отдельного батальона специального назначения "АрБат" добровольческого корпуса нанес удар по скоплению пехоты ВСУ в районе населенного пункта Плехово в Суджанском районе Курской области, сообщил РИА Новости начальник артиллерии батальона с позывным "Барс". "Выдвигаемся на огневую позицию, будем работать со 120-го миномета (в районе населенного пункта Плехово - ред.). Большое скопление ВСУ, сейчас мы отработаем по нему", - сообщил "Барс", выдвигаясь на боевое задание. Позднее он уточнил, что огонь велся по пехоте ВСУ при корректировке расчета БПЛА. "Поражение цели было изумительное, ребята отработали - и были потери у врага: убитые, раненые. Ребята отработали очень эффективно", - рассказал "Барс". По его словам, в районе указанного населенного пункта ВСУ не предпринимают никаких контратакующих действий, а пытаются удержать занимаемые позиции. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

https://ria.ru/20241109/plen-1982798193.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минометчики батальона "АрБат" о своей работе в Суджанском районе Курской области Минометчики отдельного батальона специального назначения «АрБат» добровольческого корпуса бьют по группам пехоты ВСУ, окопавшимся в районе населенного пункта Плехово в Суджанском районе Курской области, где продвигаются российские штурмовики. 2024-11-09T11:25 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, безопасность