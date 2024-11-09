https://ria.ru/20241109/konyukhov-1982785502.html

Федор Конюхов в ноябре начнет переход по Южному океану на весельной лодке

Федор Конюхов в ноябре начнет переход по Южному океану на весельной лодке - РИА Новости, 09.11.2024

Федор Конюхов в ноябре начнет переход по Южному океану на весельной лодке

Путешественник Федор Конюхов в период с 25 ноября по 5 декабря начнет переход по Южному океану на весельной лодке от мыса Горн до Австралии, сообщил... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T05:15

2024-11-09T05:15

2024-11-09T05:20

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новая зеландия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноя - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов в период с 25 ноября по 5 декабря начнет переход по Южному океану на весельной лодке от мыса Горн до Австралии, сообщил руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов, сын Федора Конюхова, на встрече с послом России в Аргентине Дмитрием Феоктистовым. Это будет второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. В период с декабря 2018 по май 2019 Конюхов на весельной лодке совершил первый в истории переход в Южном Тихом океане по маршруту: Новая Зеландия - мыс Горн. Старт нового путешествия состоится из порта аргентинской Ушуайи. "Мы планируем выйти в период с 25 ноября по 5 декабря", - сказал Конюхов, отметив, что точная дата будет зависеть от готовности лодки и от погодных условий. "На этом этапе предстоит более сложная задача. Когда я шел от Новой Зеландии до мыса Горн по Тихому океану, я прошел 11 тысяч километров за 153 дня. А теперь предстоит пройти от мыса Горн до Австралии 18 тысяч километров", - добавил путешественник. Предполагается, что путь займет более 200 дней. Как слетать на Марс"Впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах. От мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии никто не ходил, и попыток не было. На Марс никто не летал и в этих широтах никто не ходил", - уточнил Оскар Конюхов. Путешествие пройдет на той же лодке, что и переход по Тихому океану. Судно было отремонтировано и модернизировано в ОАЭ. Для путешествия заготовили 100 килограмм сублимированных продуктов, по 5 тысяч калорий в день, потому что на веслах Федор будет работать по 15 часов в день. "Эти продукты очень вкусные, но только первую неделю", - с улыбкой отметил Оскар. Федор Конюхов рассказал, что в океане не приходится рассчитывать на разнообразие блюд. Иногда он ловит кальмаров, но с рыбой предпочитает не связываться. Во-первых, она обитает в основном у побережья, а во-вторых, на ее готовку надо тратить газ, который нужно беречь. БезмолвиеСамым сложным в путешествии Федор считает не отсутствие поблизости кораблей, которые могут оказать помощь: напротив, чем меньше кораблей, тем лучше. "Под них можно попасть. Ведь лодку в океане с корабля не видно. Но там, где я буду идти, кораблей не будет, разве что айсберги. Там ураганы и ветра все время дуют", - заявил путешественник. "Самое главное, чтоб не было встречного ветра", - подчеркнул Федор. Его сын пояснил, что встречный ветер может означать потерю целой недели, потому что он может откинуть сильно назад, и придется проделывать расстояние заново. "Я всегда говорю, что весельная лодка в океане учит смирению. Например, в Москве не на тот съезд свернул и потерял минут 15. А человек при встречном ветре, который несёт судно не по курсу, неделю лежит в лодке. Это психологически тяжело выдержать", - заметил Оскар. "Я в океане почти не разговариваю. Там своего голоса боишься. Ведь в океане нет голосов, там есть только звуки, например, бьющая по борту волна, гудящий ветер. Я, например, ни разу не слышал, чтобы альбатросы в океане кричали. Над тобой там, в океане, могут только альбатросы парить. Может быть, раз в месяц кит всплывёт и что-то прокричит. И больше там ничего нет", - рассказал Федор. По его словам, океан порой давит на человека психологически. "Ведь там нет вертикали. Человек привык видеть деревья, столбы, дома, других людей. А в океане я же не могу отойти и посмотреть на себя со стороны. Там только горизонт. И через 2-3 месяца начинаешь чувствовать себя странно, как будто чего-то постоянно не хватает", - продолжил путешественник. "В океане нет цветов. Ты привык видеть красное, жёлтое, синее, яркие контрасты, а в океане нет ярких цветов, там все серое, даже закаты и восходы там сдержанных красок", - добавил Федор. Он также рассказал, что спит в океане совсем недолго. "Я два часа сплю, два гребу. В океане устаешь физически, но восстанавливаешься быстрее, у тебя мозг не загружен, нет раздражителей, как на суше", - заключил Федор.

https://ria.ru/20240924/konyukhov-1974357220.html

https://ria.ru/20240717/polet-1960333061.html

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космос - риа наука, австралия, новая зеландия, тихий океан, дмитрий феоктистов, федор конюхов, путешествия