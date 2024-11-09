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Кобяков рассказал об участниках конференции "Россия-Африка" - РИА Новости, 09.11.2024
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19:46 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/konferentsiya-1982858489.html
Кобяков рассказал об участниках конференции "Россия-Африка"
Кобяков рассказал об участниках конференции "Россия-Африка" - РИА Новости, 09.11.2024
Кобяков рассказал об участниках конференции "Россия-Африка"
В первой министерской конференции "Россия-Африка" в Сириусе принимают участие более 1,5 тысячи человек, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T19:46
2024-11-09T19:46
россия
антон кобяков
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в мире
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СИРИУС, 9 ноя – РИА Новости. В первой министерской конференции "Россия-Африка" в Сириусе принимают участие более 1,5 тысячи человек, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. "В конференции нашей, которая проходит сейчас у нас на федеральной территории Сириус, принимают участие более 1,5 тысячи человек из стран Африканского континента, в том числе 54 официальные делегации и 45 иностранных министров стран Африканского континента", - сказал Кобяков в ходе пресс-брифинга, который проходит на полях конференции "Россия-Африка". Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
https://ria.ru/20241109/afrika-1982849970.html
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россия, антон кобяков, форум "россия — африка", в мире
Россия, Антон Кобяков, Форум "Россия — Африка", В мире
Кобяков рассказал об участниках конференции "Россия-Африка"

Кобяков: в конференции "Россия-Африка" участвуют более 1,5 тысячи человек

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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СИРИУС, 9 ноя – РИА Новости. В первой министерской конференции "Россия-Африка" в Сириусе принимают участие более 1,5 тысячи человек, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков.
"В конференции нашей, которая проходит сейчас у нас на федеральной территории Сириус, принимают участие более 1,5 тысячи человек из стран Африканского континента, в том числе 54 официальные делегации и 45 иностранных министров стран Африканского континента", - сказал Кобяков в ходе пресс-брифинга, который проходит на полях конференции "Россия-Африка".
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
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