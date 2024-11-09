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В Харькове пострадала одна из самых загруженных автотрасс
В Харькове пострадала одна из самых загруженных автотрасс - РИА Новости, 09.11.2024
В Харькове пострадала одна из самых загруженных автотрасс
Мэр Харькова Игорь Терехов утверждает в Telegram-канале, что повреждена была одна из самых загруженных автотрасс города. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T09:25
2024-11-09T09:25
2024-11-09T09:25
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов утверждает в Telegram-канале, что повреждена была одна из самых загруженных автотрасс города. Ранее в ночь на субботу Терехов сообщил о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги. "Коротко о ночном прилете. Прилетело в одну из самых загруженных городских трасс. Повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения", - говорится в сообщении. Также, по словам Терехова, была разрушена близлежащая автозаправка. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В Харькове пострадала одна из самых загруженных автотрасс
Мэр Харькова Терехов заявил о повреждении одной из самых загруженных автотрасс
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов утверждает в Telegram-канале, что повреждена была одна из самых загруженных автотрасс города.
Ранее в ночь на субботу Терехов сообщил о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги.
"Коротко о ночном прилете. Прилетело в одну из самых загруженных городских трасс. Повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения", - говорится в сообщении.
Также, по словам Терехова, была разрушена близлежащая автозаправка.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.