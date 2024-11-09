https://ria.ru/20241109/kharkov-1982797569.html

В Харькове пострадала одна из самых загруженных автотрасс

В Харькове пострадала одна из самых загруженных автотрасс - РИА Новости, 09.11.2024

В Харькове пострадала одна из самых загруженных автотрасс

Мэр Харькова Игорь Терехов утверждает в Telegram-канале, что повреждена была одна из самых загруженных автотрасс города. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T09:25

2024-11-09T09:25

2024-11-09T09:25

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов утверждает в Telegram-канале, что повреждена была одна из самых загруженных автотрасс города. Ранее в ночь на субботу Терехов сообщил о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги. "Коротко о ночном прилете. Прилетело в одну из самых загруженных городских трасс. Повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения", - говорится в сообщении. Также, по словам Терехова, была разрушена близлежащая автозаправка. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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в мире, харьков, украина