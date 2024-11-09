https://ria.ru/20241109/kharkov-1982783096.html

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 09.11.2024

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Взрыв произошел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T04:01

2024-11-09T04:01

2024-11-09T04:01

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Терехова. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской и еще девяти областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241108/kharkov-1982581384.html

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харьков

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в мире, харьков, украина, вооруженные силы рф