https://ria.ru/20241109/khamas-1982849436.html

Политбюро ХАМАС в Катаре не получало распоряжения покинуть страну

Политбюро ХАМАС в Катаре не получало распоряжения покинуть страну - РИА Новости, 09.11.2024

Политбюро ХАМАС в Катаре не получало распоряжения покинуть страну

Политбюро палестинского движения ХАМАС, расположенное в Дохе, не получало от властей Катара распоряжения о необходимости покинуть страну, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T18:06

2024-11-09T18:06

2024-11-09T18:38

в мире

катар

доха

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 9 ноя - РИА Новости. Политбюро палестинского движения ХАМАС, расположенное в Дохе, не получало от властей Катара распоряжения о необходимости покинуть страну, сообщил РИА Новости источник в руководстве движения на фоне сообщений о критике Катара в адрес политбюро движения из-за отказа от временного перемирия в секторе Газа."Нам ничего неизвестно о том, что якобы власти Катара потребовали от руководства ХАМАС покинуть страну, никаких таких требований в адрес руководства ХАМАС от властей Катара не поступало", - сказал источник.В субботу агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Катар отказался от роли ключевого посредника на переговорах о прекращении огня в секторе Газа и предупредил ХАМАС, что его политбюро в Дохе "больше не служит своей цели" после того, как стороны конфликта на недавних переговорах в Дохе так и не смогли прийти к соглашению о временном перемирии в секторе Газа и освобождении нескольких израильских заложников в обмен на заключенных палестинцев. При этом, по информации источника агентства, Катар заявил, что может вернуться к посредничеству, если стороны проявят настоящую заинтересованность в ведении переговоров.

https://ria.ru/20241031/mid-1981033927.html

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в мире, катар, доха, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году