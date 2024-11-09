https://ria.ru/20241109/kennedi-1982788789.html
СМИ: Кеннеди-младший отбирает кандидатов на посты в сфере здравоохранения
СМИ: Кеннеди-младший отбирает кандидатов на посты в сфере здравоохранения - РИА Новости, 09.11.2024
СМИ: Кеннеди-младший отбирает кандидатов на посты в сфере здравоохранения
Политик и антипрививочный активист Роберт Кеннеди-младший, которого выигравший выборы президента США Дональд Трамп собирается назначить на высокопоставленную... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T06:40
2024-11-09T06:40
2024-11-09T06:40
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости/Прайм. Политик и антипрививочный активист Роберт Кеннеди-младший, которого выигравший выборы президента США Дональд Трамп собирается назначить на высокопоставленную должность, уже отсматривает кандидатуры на посты в сфере здравоохранения для будущей администрации, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Кеннеди, происходящему из известной политической семьи, было предложено рекомендовать кандидатов на должности во всех регулирующих органах здравоохранения, включая министерство здравоохранения и социальных служб и управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами, сказал Дел Бигтри, который был директором по коммуникациям в предвыборной кампании Кеннеди и по-прежнему близок с бывшим кандидатом", - пишет агентство. Ранее портал Semafor сообщил, что Кеннеди-младший вряд ли сможет возглавить министерство здравоохранения и другие органы в сфере здравоохранения, потому что умеренные республиканцы в конгрессе скорее всего проголосуют против его кандидатуры. По данным портала, у Кеннеди-младшего есть шансы занять должность советника Трампа. Кеннеди-младший часто подвергается критике за свои якобы конспирологические теории и заявления о здравоохранении, не подтвержденные фактами. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Трамп ранее заявлял, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания.
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в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, камала харрис, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Камала Харрис, NBC
СМИ: Кеннеди-младший отбирает кандидатов на посты в сфере здравоохранения
Рейтер: Кеннеди-младший отбирает кандидатов на посты в сфере здравоохранения
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости/Прайм. Политик и антипрививочный активист Роберт Кеннеди-младший, которого выигравший выборы президента США Дональд Трамп собирается назначить на высокопоставленную должность, уже отсматривает кандидатуры на посты в сфере здравоохранения для будущей администрации, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Кеннеди, происходящему из известной политической семьи, было предложено рекомендовать кандидатов на должности во всех регулирующих органах здравоохранения, включая министерство здравоохранения и социальных служб и управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами, сказал Дел Бигтри, который был директором по коммуникациям в предвыборной кампании Кеннеди и по-прежнему близок с бывшим кандидатом", - пишет агентство.
Ранее портал Semafor сообщил, что Кеннеди-младший вряд ли сможет возглавить министерство здравоохранения и другие органы в сфере здравоохранения, потому что умеренные республиканцы в конгрессе скорее всего проголосуют против его кандидатуры. По данным портала, у Кеннеди-младшего есть шансы занять должность советника Трампа. Кеннеди-младший часто подвергается критике за свои якобы конспирологические теории и заявления о здравоохранении, не подтвержденные фактами.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC
, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Трамп ранее заявлял, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска
и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания.