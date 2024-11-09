Около 1,5 тысячи жителей КЧР участвуют в мероприятиях Центра профподготовки
© Фото : Рашид Темрезов/TelegramПорядка 1,5 тысячи жителей Карачаево-Черкесии охвачены профмероприятиями Центра опережающей профессиональной подготовки
Порядка 1,5 тысячи жителей Карачаево-Черкесии охвачены профмероприятиями Центра опережающей профессиональной подготовки
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи жителей Карачаево-Черкесии охвачены профмероприятиями Центра опережающей профессиональной подготовки, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.
"Современный образовательный центр, который мы открыли буквально два месяца назад в рамках федерального проекта "Профессионалитет", успешно функционирует в Черкесске на базе Многопрофильного технологического колледжа. О том, что нашему региону необходимо новое образовательное пространство для профориентации и ускоренного профессионального обучения всех категорий граждан республики по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям я говорил в ходе своего послания Народному собранию", - написал Темрезов.
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Он подчеркнул, что на сегодняшний день деятельностью Центра опережающей профессиональной подготовки охвачены уже порядка 1,5 тысячи местных жителей. Это школьники, студенты, педагоги. Для них организованы профориентационные мероприятия, семинары, открытые уроки, вебинары, профессиональные пробы по наиболее востребованным специальностям.
"Отрадно, что нам удалось не только воплотить идею создания центра в жизнь, но и добиться, как я считаю, хороших результатов за такой короткий срок", - отметил глава КЧР.
К федеральному проекту "Профессионалитет", который разработан по поручению президента России Владимира Путина, КЧР присоединилась в текущем году. Сейчас в проекте участвуют четыре профессиональные образовательные организации, в том числе Колледж индустрии питания, туризма и сервиса в Черкесске, на базе которого создан образовательный кластер по наиболее востребованным профессиям в регионе, а также ряд ведущих работодателей отрасли туризма .
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