https://ria.ru/20241109/katar-1982872833.html

Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС

Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 09.11.2024

Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС

Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС для заключения перемирия в секторе Газа после провала... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T21:55

2024-11-09T21:55

2024-11-09T22:53

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 9 ноя - РИА Новости. Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС для заключения перемирия в секторе Газа после провала последнего тура переговоров, но готов возобновить его, если стороны проявят серьезность, говорится в заявлении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари для Катарского агентства новостей QNA."Распространяемые сообщения о выходе государства Катар из посредничества на переговорах по прекращению огня в секторе Газа неточны. Катар уведомил стороны за 10 дней во время недавних попыток достичь соглашения, что приостановит посреднические усилия между ХАМАС и Израилем в случае, если соглашение не будет достигнуто в том раунде переговоров, и что он возобновит эти усилия с партнерами, когда стороны проявят необходимую серьезность положить конец ужасной войне и непрекращающимся страданиям гражданского населения в результате катастрофической гуманитарной ситуации в секторе", - сказал аль-Ансари.Ранее агентство AFP сообщило, что Катар отказался от посредничества на переговорах по Газе из-за отсутствия у сторон желания достигнуть соглашения о прекращении огня.В начале ноября в Дохе прошёл новый раунд переговоров с участием представителей США и Израиля, на котором предлагалось заключить кратковременное перемирие для освобождения нескольких заложников и палестинским заключенных, но движение ХАМАС заявило, что перемирие на время ничего не даст палестинцам в секторе Газа.

https://ria.ru/20241103/izrail-1981686257.html

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в мире, катар, израиль, доха, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году