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Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 09.11.2024
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21:55 09.11.2024 (обновлено: 22:53 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/katar-1982872833.html
Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС
Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 09.11.2024
Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС
Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС для заключения перемирия в секторе Газа после провала... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T21:55
2024-11-09T22:53
в мире
катар
израиль
доха
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 9 ноя - РИА Новости. Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС для заключения перемирия в секторе Газа после провала последнего тура переговоров, но готов возобновить его, если стороны проявят серьезность, говорится в заявлении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари для Катарского агентства новостей QNA."Распространяемые сообщения о выходе государства Катар из посредничества на переговорах по прекращению огня в секторе Газа неточны. Катар уведомил стороны за 10 дней во время недавних попыток достичь соглашения, что приостановит посреднические усилия между ХАМАС и Израилем в случае, если соглашение не будет достигнуто в том раунде переговоров, и что он возобновит эти усилия с партнерами, когда стороны проявят необходимую серьезность положить конец ужасной войне и непрекращающимся страданиям гражданского населения в результате катастрофической гуманитарной ситуации в секторе", - сказал аль-Ансари.Ранее агентство AFP сообщило, что Катар отказался от посредничества на переговорах по Газе из-за отсутствия у сторон желания достигнуть соглашения о прекращении огня.В начале ноября в Дохе прошёл новый раунд переговоров с участием представителей США и Израиля, на котором предлагалось заключить кратковременное перемирие для освобождения нескольких заложников и палестинским заключенных, но движение ХАМАС заявило, что перемирие на время ничего не даст палестинцам в секторе Газа.
https://ria.ru/20241103/izrail-1981686257.html
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в мире, катар, израиль, доха, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Израиль, Доха, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС

МИД Катара сообщил о приостановке своего посредничество между Израилем и ХАМАС

© AP Photo / Kamran JebreiliДоха, Катар
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
Доха, Катар. Архивное фото
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ДОХА, 9 ноя - РИА Новости. Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС для заключения перемирия в секторе Газа после провала последнего тура переговоров, но готов возобновить его, если стороны проявят серьезность, говорится в заявлении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари для Катарского агентства новостей QNA.
"Распространяемые сообщения о выходе государства Катар из посредничества на переговорах по прекращению огня в секторе Газа неточны. Катар уведомил стороны за 10 дней во время недавних попыток достичь соглашения, что приостановит посреднические усилия между ХАМАС и Израилем в случае, если соглашение не будет достигнуто в том раунде переговоров, и что он возобновит эти усилия с партнерами, когда стороны проявят необходимую серьезность положить конец ужасной войне и непрекращающимся страданиям гражданского населения в результате катастрофической гуманитарной ситуации в секторе", - сказал аль-Ансари.
Ранее агентство AFP сообщило, что Катар отказался от посредничества на переговорах по Газе из-за отсутствия у сторон желания достигнуть соглашения о прекращении огня.
В начале ноября в Дохе прошёл новый раунд переговоров с участием представителей США и Израиля, на котором предлагалось заключить кратковременное перемирие для освобождения нескольких заложников и палестинским заключенных, но движение ХАМАС заявило, что перемирие на время ничего не даст палестинцам в секторе Газа.
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В миреКатарИзраильДохаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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