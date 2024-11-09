https://ria.ru/20241109/infrastruktura-1982793303.html

В Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры

В Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры - РИА Новости, 09.11.2024

В Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь на субботу несколько объектов РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T08:24

2024-11-09T08:24

2024-11-09T08:24

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь на субботу несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, прозвучало не менее 417 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

запорожская область

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запорожская область, запорожская областная государственная администрация