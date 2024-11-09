https://ria.ru/20241109/ikona-1982797887.html

Эксперт рассказала об иконе, которая вернулась в храм Христа Спасителя

Эксперт рассказала об иконе, которая вернулась в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 09.11.2024

Эксперт рассказала об иконе, которая вернулась в храм Христа Спасителя

Возвращенная в храм Христа Спасителя шедевральная икона Божией Матери "Всех скорбящих радость" может принадлежать кисти последователя одного из величайших... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T09:35

2024-11-09T09:35

2024-11-09T09:35

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Возвращенная в храм Христа Спасителя шедевральная икона Божией Матери "Всех скорбящих радость" может принадлежать кисти последователя одного из величайших русских академических художников XIX века Федора Бронникова, рассказала РИА Новости заведующая отдела экспертизы и искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублева Жанна Белик. Ранее сайт Русской православной церкви (РПЦ) сообщил, что по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла старинная икона Божией Матери "Всех скорбящих радость" была возвращена в храм Христа Спасителя в Москве и установлена на историческом месте. Согласно информации сайта, икону, сохраненную в советские времена в семье, передал Церкви Алексей Кудинов. С апреля 2023 года главный редактор журнала "Храмоздатель" протоиерей Владимир Клюев совместно с Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева проводил атрибутирование иконы. "В описи храмов мы эту конкретно икону не обнаружили, потому что описи у нас закрытого типа: там присутствуют названия икон, а фотографии, к сожалению, нет. Поэтому мы считаем, что это шедевральное произведение своего времени написано профессионально академическим художником для Церкви. Мы предполагаем, что это круг Федора Андреевича Бронникова", – рассказала Белик. Специалисты, сообщила она, "связывают икону с художниками, которые могли работать в храме Христа Спасителя", хотя конкретные подписи отсутствуют. Они подробно описали ее состояние, икона, по словам Белик, в очень хорошей сохранности и не реставрировалась – "все её особенности сохранности соответствуют старению предметов этого времени". Фёдор Бронников (1827-1902) был видным академическим художником в России XIX века, это один из крупнейших мастеров академического искусства. Сын иконописца, он посвятил немало картин христианским сюжетам. Окончив академию художеств, Бронников написал образ Богоматери "Всех скорбящих радость", получив за нее золотую медаль и звание классного художника. По словам эксперта, эта его икона не сохранилась – или, во всяком случае, ее местонахождение неизвестно. Бронников провел значительную часть жизни в Италии и скончался там в 1902 году, но его работы использовались другими иконописцами как образцы. Именно образцу Бронникова мог следовать иконописец, создавая икону "Всех скорбящих радость" для храма Христа Спасителя, заключила Жанна Белик.

https://ria.ru/20240617/ikona-1953484984.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, италия, русская православная церковь, храм христа спасителя, новости культуры