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Премьер Баварии назвал выдвижение Хабека на пост канцлера насмешкой - РИА Новости, 09.11.2024
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15:19 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/germaniya-1982831851.html
Премьер Баварии назвал выдвижение Хабека на пост канцлера насмешкой
Премьер Баварии назвал выдвижение Хабека на пост канцлера насмешкой - РИА Новости, 09.11.2024
Премьер Баварии назвал выдвижение Хабека на пост канцлера насмешкой
Решение вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера является насмешкой над немецким избирателем, заявил в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T15:19
2024-11-09T15:19
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Решение вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера является насмешкой над немецким избирателем, заявил в интервью газете Bild премьер-министр Баварии и лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер. В пятницу Хабек в своем заявлении подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру в качестве канцлера ФРГ от партии "Зеленых". "Тот факт, что "зеленый" министр экономики, ответственный за экономическую катастрофу и падение промышленности, объявил себя кандидатом в канцлеры, является насмешкой над избирателями", - заявил он. Зёдер категорически отклонил возможность коалиционного сотрудничества оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с "Зелёными". "Никто из тех, кто стал причиной этого провала, не должен войти в состав нового федерального правительства", - добавил он. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе. В среду поздним вечером Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку.
https://ria.ru/20241109/evropa-1982735814.html
https://ria.ru/20241108/zapad-1981999679.html
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в мире, германия, бавария, украина, кристиан линднер, роберт хабек, маркус зедер, хдс/хсс
В мире, Германия, Бавария, Украина, Кристиан Линднер, Роберт Хабек, Маркус Зедер, ХДС/ХСС
Премьер Баварии назвал выдвижение Хабека на пост канцлера насмешкой

Зёдер назвал выдвижение Хабека на пост канцлера ФРГ насмешкой над избирателями

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Решение вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера является насмешкой над немецким избирателем, заявил в интервью газете Bild премьер-министр Баварии и лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер.
В пятницу Хабек в своем заявлении подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру в качестве канцлера ФРГ от партии "Зеленых".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Европа будет вынуждена сдаться на милость России
Вчера, 08:00
"Тот факт, что "зеленый" министр экономики, ответственный за экономическую катастрофу и падение промышленности, объявил себя кандидатом в канцлеры, является насмешкой над избирателями", - заявил он.
Зёдер категорически отклонил возможность коалиционного сотрудничества оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с "Зелёными".
"Никто из тех, кто стал причиной этого провала, не должен войти в состав нового федерального правительства", - добавил он.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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8 ноября, 08:00
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе.
В среду поздним вечером Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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В миреГерманияБаварияУкраинаКристиан ЛинднерРоберт ХабекМаркус ЗедерХДС/ХСС
 
 
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