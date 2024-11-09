https://ria.ru/20241109/germaniya-1982831851.html

Премьер Баварии назвал выдвижение Хабека на пост канцлера насмешкой

Премьер Баварии назвал выдвижение Хабека на пост канцлера насмешкой - РИА Новости, 09.11.2024

Премьер Баварии назвал выдвижение Хабека на пост канцлера насмешкой

Решение вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера является насмешкой над немецким избирателем, заявил в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T15:19

2024-11-09T15:19

2024-11-09T15:19

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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Решение вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера является насмешкой над немецким избирателем, заявил в интервью газете Bild премьер-министр Баварии и лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер. В пятницу Хабек в своем заявлении подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру в качестве канцлера ФРГ от партии "Зеленых". "Тот факт, что "зеленый" министр экономики, ответственный за экономическую катастрофу и падение промышленности, объявил себя кандидатом в канцлеры, является насмешкой над избирателями", - заявил он. Зёдер категорически отклонил возможность коалиционного сотрудничества оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с "Зелёными". "Никто из тех, кто стал причиной этого провала, не должен войти в состав нового федерального правительства", - добавил он. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе. В среду поздним вечером Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку.

https://ria.ru/20241109/evropa-1982735814.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, бавария, украина, кристиан линднер, роберт хабек, маркус зедер, хдс/хсс