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Французские железнодорожники пригрозили бессрочной забастовкой - РИА Новости, 09.11.2024
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16:55 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/frantsiya-1982841265.html
Французские железнодорожники пригрозили бессрочной забастовкой
Французские железнодорожники пригрозили бессрочной забастовкой - РИА Новости, 09.11.2024
Французские железнодорожники пригрозили бессрочной забастовкой
Все ведущие профсоюзы железнодорожников Франции (CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail и CFDT-Cheminots) предупредили в субботу о возможном проведении... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:55
2024-11-09T16:55
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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Все ведущие профсоюзы железнодорожников Франции (CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail и CFDT-Cheminots) предупредили в субботу о возможном проведении бессрочной забастовки начиная с 11 декабря в знак протеста против реструктуризации компании железнодорожных грузоперевозок Fret SNCF. В понедельник власти сообщили, что Fret SNCF будет ликвидирована 1 января 2025 года и разделена на две компании: Hexafret для транспортных перевозок и Technis для техобслуживания локомотивов. "В свете полученных ответов федерации CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail и CFDT-Cheminots подают уведомление о забастовке... охватывающей следующие периоды: со среды 20 ноября 19.00 по пятницу 22 ноября 08.00; со среды 11 декабря без сроков", - говорится в совместном заявлении профсоюзов, опубликованном в соцсети X. Организации работников требуют наложить мораторий на эти планы и вернуться за стол переговоров, чтобы найти способ обеспечить жизнеспособность Fret SNCF и ее долгосрочное развитие. Cотрудники SNCF регулярно проводили акции протеста против планов правительства ликвидировать компанию Fret из-за угроз Еврокомиссии наложить на нее штраф. Франция ранее взяла на себя часть долга компании-грузоперевозчика размером в 5,3 миллиарда евро. Еврокомиссия сочла эту господдержку нелегальной и "нарушающей условия конкуренции", начав расследование процедуры. Брюссель также требует возместить эту сумму, что для компании будет означать моментальное банкротство. Профсоюзы активно протестуют против уничтожения компании и упразднения рабочих мест, критикуя отсутствие поддержки железнодорожной отрасли, а также вред экологии от потенциального сокращения объёмов ж/д грузоперевозок в тот момент, когда Европа заявляет о планах по полной декарбонизации экономики к 2050-му году.
https://ria.ru/20241107/michelin-1982439835.html
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в мире, франция, sncf
В мире, Франция, SNCF
Французские железнодорожники пригрозили бессрочной забастовкой

Железнодорожники во Франции предупредили о бессрочной забастовке с 11 декабря

© РИА Новости / Александра Масальцева | Перейти в медиабанкВокзал Монпарнас в Париже
Вокзал Монпарнас в Париже - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Александра Масальцева
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Вокзал Монпарнас в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Все ведущие профсоюзы железнодорожников Франции (CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail и CFDT-Cheminots) предупредили в субботу о возможном проведении бессрочной забастовки начиная с 11 декабря в знак протеста против реструктуризации компании железнодорожных грузоперевозок Fret SNCF.
В понедельник власти сообщили, что Fret SNCF будет ликвидирована 1 января 2025 года и разделена на две компании: Hexafret для транспортных перевозок и Technis для техобслуживания локомотивов.
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"В свете полученных ответов федерации CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail и CFDT-Cheminots подают уведомление о забастовке... охватывающей следующие периоды: со среды 20 ноября 19.00 по пятницу 22 ноября 08.00; со среды 11 декабря без сроков", - говорится в совместном заявлении профсоюзов, опубликованном в соцсети X.
Организации работников требуют наложить мораторий на эти планы и вернуться за стол переговоров, чтобы найти способ обеспечить жизнеспособность Fret SNCF и ее долгосрочное развитие.
Cотрудники SNCF регулярно проводили акции протеста против планов правительства ликвидировать компанию Fret из-за угроз Еврокомиссии наложить на нее штраф. Франция ранее взяла на себя часть долга компании-грузоперевозчика размером в 5,3 миллиарда евро. Еврокомиссия сочла эту господдержку нелегальной и "нарушающей условия конкуренции", начав расследование процедуры. Брюссель также требует возместить эту сумму, что для компании будет означать моментальное банкротство.
Профсоюзы активно протестуют против уничтожения компании и упразднения рабочих мест, критикуя отсутствие поддержки железнодорожной отрасли, а также вред экологии от потенциального сокращения объёмов ж/д грузоперевозок в тот момент, когда Европа заявляет о планах по полной декарбонизации экономики к 2050-му году.
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