Президент Финляндии рассказал, к чему надо готовиться после победы Трампа
Стубб не исключил увеличения расходов Финляндии на оборону после победы Трампа
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп на выступлении перед сторонниками
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ilta-Samomat не исключил увеличения расходов на оборону для своей страны в свете победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
"Весьма вероятно увеличение расходов на оборону с 2%… Сейчас очень вероятно, что они будут увеличены. Нам нужно быть морально готовыми к этому в той или иной форме. Мы делаем это в наших собственных интересах. С одной стороны, из-за США и Трампа, а с другой стороны, ради союзников по НАТО", - сказал он.
По словам Стубба, возможное увеличение расходов на оборону вызвано якобы угрозой безопасности со стороны России и глобальной нестабильностью.
Ранее аналогичную мысль об увеличении расходов на оборонные нужды после победы Трампа высказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.