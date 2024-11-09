https://ria.ru/20241109/finlyandiya-1982826292.html

Президент Финляндии рассказал, к чему надо готовиться после победы Трампа

Президент Финляндии рассказал, к чему надо готовиться после победы Трампа - РИА Новости, 09.11.2024

Президент Финляндии рассказал, к чему надо готовиться после победы Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ilta-Samomat не исключил увеличения расходов на оборону для своей страны в свете победы Дональда Трампа на РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:30

2024-11-09T14:30

2024-11-09T14:30

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ilta-Samomat не исключил увеличения расходов на оборону для своей страны в свете победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. "Весьма вероятно увеличение расходов на оборону с 2%… Сейчас очень вероятно, что они будут увеличены. Нам нужно быть морально готовыми к этому в той или иной форме. Мы делаем это в наших собственных интересах. С одной стороны, из-за США и Трампа, а с другой стороны, ради союзников по НАТО", - сказал он. По словам Стубба, возможное увеличение расходов на оборону вызвано якобы угрозой безопасности со стороны России и глобальной нестабильностью. Ранее аналогичную мысль об увеличении расходов на оборонные нужды после победы Трампа высказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20241109/finlyandiya-1982822219.html

https://ria.ru/20241107/finlyandiya-1982431427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

финляндия, россия, сша, дональд трамп, петтери орпо, владимир путин, нато, в мире