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Президент Финляндии рассказал, к чему надо готовиться после победы Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
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14:30 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/finlyandiya-1982826292.html
Президент Финляндии рассказал, к чему надо готовиться после победы Трампа
Президент Финляндии рассказал, к чему надо готовиться после победы Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
Президент Финляндии рассказал, к чему надо готовиться после победы Трампа
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ilta-Samomat не исключил увеличения расходов на оборону для своей страны в свете победы Дональда Трампа на РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:30
2024-11-09T14:30
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ilta-Samomat не исключил увеличения расходов на оборону для своей страны в свете победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. "Весьма вероятно увеличение расходов на оборону с 2%… Сейчас очень вероятно, что они будут увеличены. Нам нужно быть морально готовыми к этому в той или иной форме. Мы делаем это в наших собственных интересах. С одной стороны, из-за США и Трампа, а с другой стороны, ради союзников по НАТО", - сказал он. По словам Стубба, возможное увеличение расходов на оборону вызвано якобы угрозой безопасности со стороны России и глобальной нестабильностью. Ранее аналогичную мысль об увеличении расходов на оборонные нужды после победы Трампа высказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241109/finlyandiya-1982822219.html
https://ria.ru/20241107/finlyandiya-1982431427.html
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финляндия, россия, сша, дональд трамп, петтери орпо, владимир путин, нато, в мире
Финляндия, Россия, США, Дональд Трамп, Петтери Орпо, Владимир Путин, НАТО, В мире
Президент Финляндии рассказал, к чему надо готовиться после победы Трампа

Стубб не исключил увеличения расходов Финляндии на оборону после победы Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп на выступлении перед сторонниками
Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ilta-Samomat не исключил увеличения расходов на оборону для своей страны в свете победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
"Весьма вероятно увеличение расходов на оборону с 2%… Сейчас очень вероятно, что они будут увеличены. Нам нужно быть морально готовыми к этому в той или иной форме. Мы делаем это в наших собственных интересах. С одной стороны, из-за США и Трампа, а с другой стороны, ради союзников по НАТО", - сказал он.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Президент Финляндии высказался о нормализации отношений с Россией
Вчера, 13:47
По словам Стубба, возможное увеличение расходов на оборону вызвано якобы угрозой безопасности со стороны России и глобальной нестабильностью.
Ранее аналогичную мысль об увеличении расходов на оборонные нужды после победы Трампа высказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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ФинляндияРоссияСШАДональд ТрампПеттери ОрпоВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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