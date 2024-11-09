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Президент Финляндии высказался о нормализации отношений с Россией - РИА Новости, 09.11.2024
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13:47 09.11.2024 (обновлено: 16:51 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/finlyandiya-1982822219.html
Президент Финляндии высказался о нормализации отношений с Россией
Президент Финляндии высказался о нормализации отношений с Россией - РИА Новости, 09.11.2024
Президент Финляндии высказался о нормализации отношений с Россией
Отношения между Россией и Финляндией будут налажены, заявил президент страны Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T13:47
2024-11-09T16:51
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Отношения между Россией и Финляндией будут налажены, заявил президент страны Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat."Да, когда-нибудь эти отношения наладятся и будут использованы на благо", — выразил надежду политик.Однако, как отметил президент, время для этого еще не пришло.&quot;Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом&quot;, — сказал Стубб.Отношения России и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Хельсинки в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, — у границ Финляндии после ее вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения стран полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого железного занавеса между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html
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в мире, финляндия, россия, александер стубб, москва, нато
В мире, Финляндия, Россия, Александер Стубб, Москва, НАТО
Президент Финляндии высказался о нормализации отношений с Россией

Президент Финляндии Стубб: отношения с РФ наладятся, и они будут во благо

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Отношения между Россией и Финляндией будут налажены, заявил президент страны Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat.
"Да, когда-нибудь эти отношения наладятся и будут использованы на благо", — выразил надежду политик.
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Однако, как отметил президент, время для этого еще не пришло.
«

"Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом", — сказал Стубб.

Отношения России и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Хельсинки в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, — у границ Финляндии после ее вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения стран полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого железного занавеса между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
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