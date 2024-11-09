Президент Финляндии высказался о нормализации отношений с Россией
Президент Финляндии Стубб: отношения с РФ наладятся, и они будут во благо
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Отношения между Россией и Финляндией будут налажены, заявил президент страны Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat.
"Да, когда-нибудь эти отношения наладятся и будут использованы на благо", — выразил надежду политик.
Однако, как отметил президент, время для этого еще не пришло.
«
"Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом", — сказал Стубб.
Отношения России и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Хельсинки в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, — у границ Финляндии после ее вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения стран полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого железного занавеса между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.