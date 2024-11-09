https://ria.ru/20241109/finlyandiya-1982822219.html

Президент Финляндии высказался о нормализации отношений с Россией

Президент Финляндии высказался о нормализации отношений с Россией - РИА Новости, 09.11.2024

Президент Финляндии высказался о нормализации отношений с Россией

Отношения между Россией и Финляндией будут налажены, заявил президент страны Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T13:47

2024-11-09T13:47

2024-11-09T16:51

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Отношения между Россией и Финляндией будут налажены, заявил президент страны Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat."Да, когда-нибудь эти отношения наладятся и будут использованы на благо", — выразил надежду политик.Однако, как отметил президент, время для этого еще не пришло."Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом", — сказал Стубб.Отношения России и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Хельсинки в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, — у границ Финляндии после ее вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения стран полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого железного занавеса между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html

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