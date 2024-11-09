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В Японии жители острова Сикоку остались без света - РИА Новости, 09.11.2024
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17:15 09.11.2024 (обновлено: 17:34 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/elektrosnabzhenie-1982843426.html
В Японии жители острова Сикоку остались без света
В Японии жители острова Сикоку остались без света - РИА Новости, 09.11.2024
В Японии жители острова Сикоку остались без света
Около 280 тысяч домохозяйств на острове Сикоку на юго-востоке Японии временно остались без света, позднее электроснабжение было восстановлено, сообщило... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T17:15
2024-11-09T17:34
в мире
жкх
эхимэ
токусима (префектура)
япония
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ТОКИО, 9 ноя – РИА Новости. Около 280 тысяч домохозяйств на острове Сикоку на юго-востоке Японии временно остались без света, позднее электроснабжение было восстановлено, сообщило агентство Киодо. Около 21 часа (15.00 мск) в четырех префектурах Эхимэ, Токусима, Кагава и Коти пропало электричество. В Эхимэ без света остались 110,4 тысячи домохозяйств, в Токусиме – 111,4 тысячи, в Кагаве – 4,3 тысячи, в Коти – 54,9 тысячи. Оператор, ответственный за подачу электричества на острове Сикоку Yonden сообщил, что выясняет причины происшедшего. В настоящее время электроснабжение восстановлено.
https://ria.ru/20241109/zhiteli-1982779153.html
эхимэ
токусима (префектура)
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в мире, жкх, эхимэ, токусима (префектура), япония
В мире, ЖКХ, Эхимэ, Токусима (префектура), Япония
В Японии жители острова Сикоку остались без света

В Японии жители 280 тысяч домов на острове Сикоку остались без электричества

© Getty Images / Tuul & Bruno MorandiОстров Сикоку
Остров Сикоку - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Getty Images / Tuul & Bruno Morandi
Остров Сикоку. Архивное фото
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ТОКИО, 9 ноя – РИА Новости. Около 280 тысяч домохозяйств на острове Сикоку на юго-востоке Японии временно остались без света, позднее электроснабжение было восстановлено, сообщило агентство Киодо.
Около 21 часа (15.00 мск) в четырех префектурах Эхимэ, Токусима, Кагава и Коти пропало электричество. В Эхимэ без света остались 110,4 тысячи домохозяйств, в Токусиме – 111,4 тысячи, в Кагаве – 4,3 тысячи, в Коти – 54,9 тысячи.
Оператор, ответственный за подачу электричества на острове Сикоку Yonden сообщил, что выясняет причины происшедшего. В настоящее время электроснабжение восстановлено.
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