https://ria.ru/20241109/elektrosnabzhenie-1982843426.html

В Японии жители острова Сикоку остались без света

В Японии жители острова Сикоку остались без света - РИА Новости, 09.11.2024

В Японии жители острова Сикоку остались без света

Около 280 тысяч домохозяйств на острове Сикоку на юго-востоке Японии временно остались без света, позднее электроснабжение было восстановлено, сообщило... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T17:15

2024-11-09T17:15

2024-11-09T17:34

в мире

жкх

эхимэ

токусима (префектура)

япония

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ТОКИО, 9 ноя – РИА Новости. Около 280 тысяч домохозяйств на острове Сикоку на юго-востоке Японии временно остались без света, позднее электроснабжение было восстановлено, сообщило агентство Киодо. Около 21 часа (15.00 мск) в четырех префектурах Эхимэ, Токусима, Кагава и Коти пропало электричество. В Эхимэ без света остались 110,4 тысячи домохозяйств, в Токусиме – 111,4 тысячи, в Кагаве – 4,3 тысячи, в Коти – 54,9 тысячи. Оператор, ответственный за подачу электричества на острове Сикоку Yonden сообщил, что выясняет причины происшедшего. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

https://ria.ru/20241109/zhiteli-1982779153.html

эхимэ

токусима (префектура)

япония

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в мире, жкх, эхимэ, токусима (префектура), япония