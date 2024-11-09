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В Британии столкнулись два двухэтажных автобуса - РИА Новости, 09.11.2024
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16:29 09.11.2024 (обновлено: 17:06 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/dtp-1982838818.html
В Британии столкнулись два двухэтажных автобуса
В Британии столкнулись два двухэтажных автобуса - РИА Новости, 09.11.2024
В Британии столкнулись два двухэтажных автобуса
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в британском Манчестере, сообщает газета Mirror. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:29
2024-11-09T17:06
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в британском Манчестере, сообщает газета Mirror. "Два двухэтажных автобуса в Манчестере врезались друг в друга, пострадали по меньшей мере 17 человек", - говорится в публикации на сайте издания. Медики сообщили изданию, что авария произошла в центре города около 8.30 (11.30 мск). На место прибыли правоохранители, девять карет скорой помощи и самолет санитарной авиации. О погибших не сообщается.
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в мире, манчестер, происшествия
В мире, Манчестер, Происшествия
В Британии столкнулись два двухэтажных автобуса

Mirror: в Британии столкнулись два двухэтажных автобуса, 17 человек пострадали

© Кадр видео из соцсетейМесто столкновения двух двухэтажных автобусов в британском Манчестере. 9 ноября 2024
Место столкновения двух двухэтажных автобусов в британском Манчестере. 9 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Место столкновения двух двухэтажных автобусов в британском Манчестере. 9 ноября 2024
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в британском Манчестере, сообщает газета Mirror.
"Два двухэтажных автобуса в Манчестере врезались друг в друга, пострадали по меньшей мере 17 человек", - говорится в публикации на сайте издания.
Медики сообщили изданию, что авария произошла в центре города около 8.30 (11.30 мск). На место прибыли правоохранители, девять карет скорой помощи и самолет санитарной авиации. О погибших не сообщается.
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