https://ria.ru/20241109/dtp-1982838818.html
В Британии столкнулись два двухэтажных автобуса
В Британии столкнулись два двухэтажных автобуса - РИА Новости, 09.11.2024
В Британии столкнулись два двухэтажных автобуса
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в британском Манчестере, сообщает газета Mirror. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:29
2024-11-09T16:29
2024-11-09T17:06
в мире
манчестер
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982842631_0:286:635:643_1920x0_80_0_0_876bcc547563e529c684e76b74c86428.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в британском Манчестере, сообщает газета Mirror. "Два двухэтажных автобуса в Манчестере врезались друг в друга, пострадали по меньшей мере 17 человек", - говорится в публикации на сайте издания. Медики сообщили изданию, что авария произошла в центре города около 8.30 (11.30 мск). На место прибыли правоохранители, девять карет скорой помощи и самолет санитарной авиации. О погибших не сообщается.
https://ria.ru/20241108/dtp-1982607415.html
манчестер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982842631_0:219:635:695_1920x0_80_0_0_5eb21fa0d134d53ecb655e116827c540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, манчестер, происшествия
В мире, Манчестер, Происшествия
В Британии столкнулись два двухэтажных автобуса
Mirror: в Британии столкнулись два двухэтажных автобуса, 17 человек пострадали