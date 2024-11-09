https://ria.ru/20241109/dtp-1982838818.html

В Британии столкнулись два двухэтажных автобуса

В Британии столкнулись два двухэтажных автобуса - РИА Новости, 09.11.2024

В Британии столкнулись два двухэтажных автобуса

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в британском Манчестере, сообщает газета Mirror. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:29

2024-11-09T16:29

2024-11-09T17:06

в мире

манчестер

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в британском Манчестере, сообщает газета Mirror. "Два двухэтажных автобуса в Манчестере врезались друг в друга, пострадали по меньшей мере 17 человек", - говорится в публикации на сайте издания. Медики сообщили изданию, что авария произошла в центре города около 8.30 (11.30 мск). На место прибыли правоохранители, девять карет скорой помощи и самолет санитарной авиации. О погибших не сообщается.

https://ria.ru/20241108/dtp-1982607415.html

манчестер

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в мире, манчестер, происшествия