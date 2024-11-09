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МИД Руанды: диалог по конфликту на Украине должен включать обе стороны - РИА Новости, 09.11.2024
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14:36 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/dialog-1982827026.html
МИД Руанды: диалог по конфликту на Украине должен включать обе стороны
МИД Руанды: диалог по конфликту на Украине должен включать обе стороны - РИА Новости, 09.11.2024
МИД Руанды: диалог по конфликту на Украине должен включать обе стороны
Диалог по украинскому конфликту должен включать и Киев, и Москву, он должен учитывать их озабоченности, в том числе по вопросам безопасности, заявил РИА Новости РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:36
2024-11-09T14:36
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Диалог по украинскому конфликту должен включать и Киев, и Москву, он должен учитывать их озабоченности, в том числе по вопросам безопасности, заявил РИА Новости глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. "Мы не совсем отозвали (подпись под декларацией "саммита мира" - ред.). Мы согласились участвовать, нам предлагали подписать декларацию", - сказал Ндухунгирехе в беседе с агентством в рамках первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи. Он рассказал, что руандийские власти все еще консультировались по вопросу декларации, но нашли свое имя в числе подписантов. "Мы сказали организаторам, что нашу страну надо убрать. Мы не подтверждали подписание этой декларации… Диалог по миру должен включать всех. Нельзя вести диалог только с одной стороной. Все стороны должны быть вовлечены, включая их озабоченности, в том числе по безопасности… Нам нужен инклюзивный процесс, который включал бы все стороны: Россию, Украину и все заинтересованные силы, они должны быть частью процесса", - подчеркнул глава МИД Руанды. Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Конференция форума партнерства "Россия-Африка" пройдет с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241108/mask-1982759494.html
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в мире, руанда, киев, россия, запорожская аэс
В мире, Руанда, Киев, Россия, Запорожская АЭС
МИД Руанды: диалог по конфликту на Украине должен включать обе стороны

МИД Руанды: диалог по конфликту на Украине должен включать и Киев, и Москву

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Диалог по украинскому конфликту должен включать и Киев, и Москву, он должен учитывать их озабоченности, в том числе по вопросам безопасности, заявил РИА Новости глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе.
"Мы не совсем отозвали (подпись под декларацией "саммита мира" - ред.). Мы согласились участвовать, нам предлагали подписать декларацию", - сказал Ндухунгирехе в беседе с агентством в рамках первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи.
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8 ноября, 20:19
Он рассказал, что руандийские власти все еще консультировались по вопросу декларации, но нашли свое имя в числе подписантов.
"Мы сказали организаторам, что нашу страну надо убрать. Мы не подтверждали подписание этой декларации… Диалог по миру должен включать всех. Нельзя вести диалог только с одной стороной. Все стороны должны быть вовлечены, включая их озабоченности, в том числе по безопасности… Нам нужен инклюзивный процесс, который включал бы все стороны: Россию, Украину и все заинтересованные силы, они должны быть частью процесса", - подчеркнул глава МИД Руанды.
Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Конференция форума партнерства "Россия-Африка" пройдет с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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