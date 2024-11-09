https://ria.ru/20241109/dialog-1982827026.html

МИД Руанды: диалог по конфликту на Украине должен включать обе стороны

МИД Руанды: диалог по конфликту на Украине должен включать обе стороны - РИА Новости, 09.11.2024

МИД Руанды: диалог по конфликту на Украине должен включать обе стороны

Диалог по украинскому конфликту должен включать и Киев, и Москву, он должен учитывать их озабоченности, в том числе по вопросам безопасности, заявил РИА Новости РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:36

2024-11-09T14:36

2024-11-09T14:36

в мире

руанда

киев

россия

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg

СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Диалог по украинскому конфликту должен включать и Киев, и Москву, он должен учитывать их озабоченности, в том числе по вопросам безопасности, заявил РИА Новости глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. "Мы не совсем отозвали (подпись под декларацией "саммита мира" - ред.). Мы согласились участвовать, нам предлагали подписать декларацию", - сказал Ндухунгирехе в беседе с агентством в рамках первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи. Он рассказал, что руандийские власти все еще консультировались по вопросу декларации, но нашли свое имя в числе подписантов. "Мы сказали организаторам, что нашу страну надо убрать. Мы не подтверждали подписание этой декларации… Диалог по миру должен включать всех. Нельзя вести диалог только с одной стороной. Все стороны должны быть вовлечены, включая их озабоченности, в том числе по безопасности… Нам нужен инклюзивный процесс, который включал бы все стороны: Россию, Украину и все заинтересованные силы, они должны быть частью процесса", - подчеркнул глава МИД Руанды. Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Конференция форума партнерства "Россия-Африка" пройдет с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241108/mask-1982759494.html

https://ria.ru/20241108/konflikt-1982769784.html

руанда

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, руанда, киев, россия, запорожская аэс