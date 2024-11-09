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На Западе Байдену и Обаме задали провокационный вопрос о выборах - РИА Новости, 09.11.2024
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05:07 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/demokraty-1982784452.html
На Западе Байдену и Обаме задали провокационный вопрос о выборах
На Западе Байдену и Обаме задали провокационный вопрос о выборах - РИА Новости, 09.11.2024
На Западе Байдену и Обаме задали провокационный вопрос о выборах
Финский политик Туомас Малинен в соцсети Х поинтересовался у представителей Демократической партии США, что происходит с числом голосов, отданных гражданами за... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T05:07
2024-11-09T05:07
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Финский политик Туомас Малинен в соцсети Х поинтересовался у представителей Демократической партии США, что происходит с числом голосов, отданных гражданами за их кандидата, из года в год. Он прокомментировал пост испанского экономиста, который увидел странную деталь с числом голосов за кандидатов от Демпартии на выборах президента США. Согласно публикации, на выборах в США в период с 2008 по 2016 годы количество проголосовавших за демократа было в диапазоне 65-70 миллионов человек, однако эта цифра резко увеличилась в 2020 году, когда за Байдена проголосовал 81 миллион американских граждан. Согласно последним данным, за Камалу Харрис отдали голоса чуть более 69 миллионов избирателей. &quot;Очень любопытно. Не могли бы господа Байден, Обама и все демократы внести некоторую ясность?&quot; — задал вопрос политик.Малинен добавил, что политиков, занимающихся подобными делами, легко уличить в жульничестве, особенно когда они резко перестают это делать."Вам нужно продолжать обманывать, иначе вас поймают", — иронично порекомендовал он.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, демократическая партия сша
В мире, США, Выборы президента США — 2024, Демократическая партия США
На Западе Байдену и Обаме задали провокационный вопрос о выборах

Малинен поинтересовался у демократов об аномалии с голосами на выборах в США

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Джо Байден и Барак Обама
Джо Байден и Барак Обама - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Джо Байден и Барак Обама. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Финский политик Туомас Малинен в соцсети Х поинтересовался у представителей Демократической партии США, что происходит с числом голосов, отданных гражданами за их кандидата, из года в год.
Он прокомментировал пост испанского экономиста, который увидел странную деталь с числом голосов за кандидатов от Демпартии на выборах президента США. Согласно публикации, на выборах в США в период с 2008 по 2016 годы количество проголосовавших за демократа было в диапазоне 65-70 миллионов человек, однако эта цифра резко увеличилась в 2020 году, когда за Байдена проголосовал 81 миллион американских граждан. Согласно последним данным, за Камалу Харрис отдали голоса чуть более 69 миллионов избирателей.
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
6 ноября, 16:26
«

"Очень любопытно. Не могли бы господа Байден, Обама и все демократы внести некоторую ясность?" — задал вопрос политик.

Малинен добавил, что политиков, занимающихся подобными делами, легко уличить в жульничестве, особенно когда они резко перестают это делать.
"Вам нужно продолжать обманывать, иначе вас поймают", — иронично порекомендовал он.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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