https://ria.ru/20241109/demokraty-1982784452.html

На Западе Байдену и Обаме задали провокационный вопрос о выборах

На Западе Байдену и Обаме задали провокационный вопрос о выборах - РИА Новости, 09.11.2024

На Западе Байдену и Обаме задали провокационный вопрос о выборах

Финский политик Туомас Малинен в соцсети Х поинтересовался у представителей Демократической партии США, что происходит с числом голосов, отданных гражданами за... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T05:07

2024-11-09T05:07

2024-11-09T05:07

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демократическая партия сша

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Финский политик Туомас Малинен в соцсети Х поинтересовался у представителей Демократической партии США, что происходит с числом голосов, отданных гражданами за их кандидата, из года в год. Он прокомментировал пост испанского экономиста, который увидел странную деталь с числом голосов за кандидатов от Демпартии на выборах президента США. Согласно публикации, на выборах в США в период с 2008 по 2016 годы количество проголосовавших за демократа было в диапазоне 65-70 миллионов человек, однако эта цифра резко увеличилась в 2020 году, когда за Байдена проголосовал 81 миллион американских граждан. Согласно последним данным, за Камалу Харрис отдали голоса чуть более 69 миллионов избирателей. "Очень любопытно. Не могли бы господа Байден, Обама и все демократы внести некоторую ясность?" — задал вопрос политик.Малинен добавил, что политиков, занимающихся подобными делами, легко уличить в жульничестве, особенно когда они резко перестают это делать."Вам нужно продолжать обманывать, иначе вас поймают", — иронично порекомендовал он.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, демократическая партия сша