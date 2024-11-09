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В белгородском селе три человека пострадали от удара украинского дрона
В белгородском селе три человека пострадали от удара украинского дрона - РИА Новости, 09.11.2024
В белгородском селе три человека пострадали от удара украинского дрона
Три мирных жителя пострадали в белгородском селе в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T18:12
2024-11-09T18:12
2024-11-09T18:57
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в белгородском селе в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Новое Волоконовского района вновь подверглось атакам со стороны ВСУ. Ранены три мирных жителя. На территорию частного домовладения с беспилотного летательного аппарата были сброшены взрывные устройства. Ранения получили женщина и мужчина, которые в этот момент находились на улице. Попутным транспортом они доставлены в Волоконовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у женщины ранение стопы, у мужчины — слепое осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи они отпущены на амбулаторное лечение. Третий пострадавший также получил ранения вследствие сброса взрывного устройства с дрона. Мужчину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь ему оказывается", - написал он.Гладков добавил, что в результате повторных сбросов в селе были зафиксированы различные повреждения двух легковых автомобилей и ГАЗели.Губернатор отметил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
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происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, группа газ, россия
Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Группа ГАЗ, Россия
В белгородском селе три человека пострадали от удара украинского дрона
Губернатор: три человека пострадали в белгородском селе от украинского дрона