Рейтинг@Mail.ru
В белгородском селе три человека пострадали от удара украинского дрона - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 09.11.2024 (обновлено: 18:57 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/bpla-1982849722.html
В белгородском селе три человека пострадали от удара украинского дрона
В белгородском селе три человека пострадали от удара украинского дрона - РИА Новости, 09.11.2024
В белгородском селе три человека пострадали от удара украинского дрона
Три мирных жителя пострадали в белгородском селе в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T18:12
2024-11-09T18:57
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
группа газ
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951607372_0:258:717:661_1920x0_80_0_0_b6bf674ec853969a57a451f5af0c7471.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в белгородском селе в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Новое Волоконовского района вновь подверглось атакам со стороны ВСУ. Ранены три мирных жителя. На территорию частного домовладения с беспилотного летательного аппарата были сброшены взрывные устройства. Ранения получили женщина и мужчина, которые в этот момент находились на улице. Попутным транспортом они доставлены в Волоконовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у женщины ранение стопы, у мужчины — слепое осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи они отпущены на амбулаторное лечение. Третий пострадавший также получил ранения вследствие сброса взрывного устройства с дрона. Мужчину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь ему оказывается", - написал он.Гладков добавил, что в результате повторных сбросов в селе были зафиксированы различные повреждения двух легковых автомобилей и ГАЗели.Губернатор отметил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20241109/opasnost-1982780816.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951607372_0:65:717:603_1920x0_80_0_0_aba6381419cd73c82cbc8021f93d2857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, группа газ, россия
Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Группа ГАЗ, Россия
В белгородском селе три человека пострадали от удара украинского дрона

Губернатор: три человека пострадали в белгородском селе от украинского дрона

Обломки беспилотных летательных аппаратов
Обломки беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Обломки беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в белгородском селе в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Новое Волоконовского района вновь подверглось атакам со стороны ВСУ. Ранены три мирных жителя. На территорию частного домовладения с беспилотного летательного аппарата были сброшены взрывные устройства. Ранения получили женщина и мужчина, которые в этот момент находились на улице. Попутным транспортом они доставлены в Волоконовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у женщины ранение стопы, у мужчины — слепое осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи они отпущены на амбулаторное лечение. Третий пострадавший также получил ранения вследствие сброса взрывного устройства с дрона. Мужчину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь ему оказывается", - написал он.
Гладков добавил, что в результате повторных сбросов в селе были зафиксированы различные повреждения двух легковых автомобилей и ГАЗели.
Губернатор отметил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
БПЛА - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Вчера, 03:01
 
ПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныГруппа ГАЗРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала