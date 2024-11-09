https://ria.ru/20241109/bpla-1982849722.html

В белгородском селе три человека пострадали от удара украинского дрона

В белгородском селе три человека пострадали от удара украинского дрона - РИА Новости, 09.11.2024

В белгородском селе три человека пострадали от удара украинского дрона

Три мирных жителя пострадали в белгородском селе в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T18:12

2024-11-09T18:12

2024-11-09T18:57

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

группа газ

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951607372_0:258:717:661_1920x0_80_0_0_b6bf674ec853969a57a451f5af0c7471.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в белгородском селе в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Новое Волоконовского района вновь подверглось атакам со стороны ВСУ. Ранены три мирных жителя. На территорию частного домовладения с беспилотного летательного аппарата были сброшены взрывные устройства. Ранения получили женщина и мужчина, которые в этот момент находились на улице. Попутным транспортом они доставлены в Волоконовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у женщины ранение стопы, у мужчины — слепое осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи они отпущены на амбулаторное лечение. Третий пострадавший также получил ранения вследствие сброса взрывного устройства с дрона. Мужчину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь ему оказывается", - написал он.Гладков добавил, что в результате повторных сбросов в селе были зафиксированы различные повреждения двух легковых автомобилей и ГАЗели.Губернатор отметил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20241109/opasnost-1982780816.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, группа газ, россия