https://ria.ru/20241109/bpla-1982789574.html

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T06:51

2024-11-09T06:51

2024-11-09T06:51

специальная военная операция на украине

тульская область

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 2.04 мск, ее отменили спустя чуть более четырех с половиной часов. "Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241109/bpl-1982788968.html

тульская область

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тульская область