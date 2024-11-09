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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T06:51
2024-11-09T06:51
2024-11-09T06:51
специальная военная операция на украине
тульская область
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 2.04 мск, ее отменили спустя чуть более четырех с половиной часов. "Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241109/bpl-1982788968.html
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тульская область
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