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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:51 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/bpla-1982789574.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T06:51
2024-11-09T06:51
специальная военная операция на украине
тульская область
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 2.04 мск, ее отменили спустя чуть более четырех с половиной часов. "Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241109/bpl-1982788968.html
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тульская область
Специальная военная операция на Украине, Тульская область
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

© Fotolia / liisetПанорама города Тулы
Панорама города Тулы - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Fotolia / liiset
Панорама города Тулы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 2.04 мск, ее отменили спустя чуть более четырех с половиной часов.
"Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
06:44
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская область
 
 
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