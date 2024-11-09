https://ria.ru/20241109/bpla-1982788631.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T06:35
2024-11-09T06:35
2024-11-09T06:35
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967849175_0:84:1231:776_1920x0_80_0_0_6b76095860a58d77388f670e11b23145.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Опасность атаки БПЛА объявили в регионе в пятницу в 22.59 мск, ее отменили спустя почти семь с половиной часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241109/plennyy-1982788438.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967849175_95:0:1203:831_1920x0_80_0_0_64554f802c6051f0851bfd1cd404bfb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Смирнов: в Курской области отменили опасность атаки БПЛА