https://ria.ru/20241109/bpla-1982778888.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T02:15
2024-11-09T02:15
2024-11-09T02:15
специальная военная операция на украине
тульская область
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в своем Telegram-канале. "РСЧС, Тульская область. Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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тульская область
Специальная военная операция на Украине, Тульская область
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области