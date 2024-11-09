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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T06:44
2024-11-09T06:44
2024-11-09T06:44
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. ГУМЧС по Воронежской области сообщило в Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе в 2.47 мск, она была отменена спустя почти 3 часа 45 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА