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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T06:44

2024-11-09T06:44

2024-11-09T06:44

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. ГУМЧС по Воронежской области сообщило в Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе в 2.47 мск, она была отменена спустя почти 3 часа 45 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241109/plennyy-1982788438.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)