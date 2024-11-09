https://ria.ru/20241109/bpl-1982776080.html

В Брянской области уничтожили еще три украинских БПЛА

В Брянской области уничтожили еще три украинских БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024

В Брянской области уничтожили еще три украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили еще три украинских БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T00:35

2024-11-09T00:35

2024-11-09T00:38

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще три украинских БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В пятницу в 23.52 мск губернатор сообщал об уничтожении одного БПЛА над территорией региона, пострадавших нет. "Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241108/bpla-1982773448.html

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космос - риа наука, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)