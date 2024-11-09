https://ria.ru/20241109/bpl-1982776080.html
В Брянской области уничтожили еще три украинских БПЛА
В Брянской области уничтожили еще три украинских БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024
В Брянской области уничтожили еще три украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили еще три украинских БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T00:35
2024-11-09T00:35
2024-11-09T00:38
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946522408_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_09cb523912c466829cb6a763184f4d70.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще три украинских БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В пятницу в 23.52 мск губернатор сообщал об уничтожении одного БПЛА над территорией региона, пострадавших нет. "Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241108/bpla-1982773448.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946522408_51:0:1186:851_1920x0_80_0_0_f4f37dc63a3456d40bcc8f9a24e88bcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили еще три украинских БПЛА
Богомаз сообщил о трех уничтоженных в регионе БПЛА ВСУ самолетного типа