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В Брянской области уничтожили еще три украинских БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:35 09.11.2024 (обновлено: 00:38 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/bpl-1982776080.html
В Брянской области уничтожили еще три украинских БПЛА
В Брянской области уничтожили еще три украинских БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024
В Брянской области уничтожили еще три украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили еще три украинских БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T00:35
2024-11-09T00:38
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще три украинских БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В пятницу в 23.52 мск губернатор сообщал об уничтожении одного БПЛА над территорией региона, пострадавших нет. "Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241108/bpla-1982773448.html
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космос - риа наука, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили еще три украинских БПЛА

Богомаз сообщил о трех уничтоженных в регионе БПЛА ВСУ самолетного типа

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще три украинских БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В пятницу в 23.52 мск губернатор сообщал об уничтожении одного БПЛА над территорией региона, пострадавших нет.
"Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
БПЛА - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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