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Еще два БПЛА уничтожили в Брянской области, пострадавших нет
Еще два БПЛА уничтожили в Брянской области, пострадавших нет - РИА Новости, 09.11.2024
Еще два БПЛА уничтожили в Брянской области, пострадавших нет
Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T07:18
2024-11-09T07:18
2024-11-09T07:18
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В пятницу в 23.52 мск губернатор сообщал об уничтожении одного БПЛА над территорией региона, пострадавших нет. Позже в ночь на субботу он сообщил об уничтожении еще трех. Затем силы ПВО уничтожили еще три беспилотника. Утром в субботу губернатор сообщил об уничтожении двух БПЛА. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241109/bpla-1982789574.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Еще два БПЛА уничтожили в Брянской области, пострадавших нет
Богомаз: еще два БПЛА уничтожили в Брянской области, пострадавших нет