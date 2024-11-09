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США поставят Киеву боеприпасы к Patriot и NASAMS, пишет WSJ
США поставят Киеву боеприпасы к Patriot и NASAMS, пишет WSJ - РИА Новости, 09.11.2024
США поставят Киеву боеприпасы к Patriot и NASAMS, пишет WSJ
США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:17
2024-11-09T14:17
2024-11-09T15:45
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации. "Пентагон направляет Украине более 500 перехватчиков для противоракетной системы Patriot и... NASAMS, которые, как ожидается, прибудут в предстоящие недели", - сообщает газета. По словам другого высокопоставленного американского чиновника, поставки оружия на Украину обычно занимают недели или месяцы, а влияние планируемого увеличения передачи вооружений на военные запасы США, особенно на средства ПВО, вызывает "большую озабоченность". Чиновники сообщили изданию, что США рассматривают такие возможности, как выкуп оружия у других стран для передачи Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
США поставят Киеву боеприпасы к Patriot и NASAMS, пишет WSJ
WSJ: США поставят Киеву боеприпасы к Patriot и NASAMS перед возвращением Трампа