https://ria.ru/20241109/blindazhi-1982784916.html

В Запорожской области развернули блиндажи для проживания бойцов

В Запорожской области развернули блиндажи для проживания бойцов - РИА Новости, 09.11.2024

В Запорожской области развернули блиндажи для проживания бойцов

Военнослужащие хозяйственного взвода роты материального обеспечения группировки войск "Днепр" развернули в тыловой зоне специальной военной операции в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T05:06

2024-11-09T05:06

2024-11-09T05:06

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Военнослужащие хозяйственного взвода роты материального обеспечения группировки войск "Днепр" развернули в тыловой зоне специальной военной операции в Запорожской области блиндажи для проживания бойцов с учетом комфортного отдыха, сообщили в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Днепр" продемонстрировали условия проживания в тыловой зоне специальной военной операции в Запорожской области. Здесь военнослужащие хозяйственного взвода роты материального обеспечения развернули блиндажи для проживания, места для стирки белья, кухню и склад продовольствия... В блиндажах для проживания оборудовано все для комфортного отдыха бойцов после выполнения боевых задач. Уютные спальные места, печи на дровах для обогрева, полки с книгами и место для чаепития", - говорится в сообщении. Также рота материального обеспечения обустроила полевую кухню в отдельном блиндаже, которая выполняет все функции по приготовлению пищи. Рядом с кухней обустроена столовая с располагающим интерьером. "Я рассчитываю, сколько у меня человек, и высчитываю. Вот, допустим, сегодня у меня суп картофельный с макаронными изделиями, а на второе - каша гречневая с консервами мясными", - рассказал военный повар Станислав. Как уточнили в Минобороны РФ, до СВО он проходил срочную службу в пограничных войсках в должности повара, после работал в сельском хозяйстве, а теперь по своему желанию трудится для нужд фронта. "Кроме подготовки благоприятных условий для бойцов, прибывших на отдых, личный состав роты материального обеспечения занимается подвозом боеприпасов, горючего и другого военно-технического имущества на линию боевого соприкосновения", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20241109/deputat-1982778649.html

https://ria.ru/20240929/vs-1975306984.html

запорожская область

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безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)