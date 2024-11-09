https://ria.ru/20241109/bespilotniki-1982791586.html

В Брянской области сбили 28 беспилотников

В Брянской области сбили 28 беспилотников - РИА Новости, 09.11.2024

В Брянской области сбили 28 беспилотников

Пострадавших и разрушений после сбития 28 БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T07:27

2024-11-09T07:27

2024-11-09T07:27

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после сбития 28 БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В Минобороны России ранее сообщили, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 28 БПЛА над территорией Брянской области. "Двадцать восемь БПЛА самолетного типа уничтожены сегодняшней ночью силами ПВО Министерства обороны РФ над нашим регионом. Пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241109/bpl-1982788968.html

брянская область

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2024

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)