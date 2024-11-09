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Смоленский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:06 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/bespilotnik-1982795279.html
Смоленский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов
Смоленский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов - РИА Новости, 09.11.2024
Смоленский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов
Пострадавших и разрушений после двух сбитых БПЛА в Смоленской области нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T09:06
2024-11-09T09:06
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после двух сбитых БПЛА в Смоленской области нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. В Минобороны России ранее сообщили, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Смоленской области. "Уважаемые смоляне! Сегодня над территорией Хиславического района Воздушно-космическими силами Министерства обороны России были сбиты 2 украинских БПЛА. По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин. Кроме того, он попросил при обнаружении обломков летательных аппаратов не приближаться к ним и об их местоположении сразу информировать экстренные службы по телефону 112.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Смоленский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов

Смоленский губернатор Анохин: при атаке 2 украинских дронов никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после двух сбитых БПЛА в Смоленской области нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
В Минобороны России ранее сообщили, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Смоленской области.
«
"Уважаемые смоляне! Сегодня над территорией Хиславического района Воздушно-космическими силами Министерства обороны России были сбиты 2 украинских БПЛА. По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин.
Кроме того, он попросил при обнаружении обломков летательных аппаратов не приближаться к ним и об их местоположении сразу информировать экстренные службы по телефону 112.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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