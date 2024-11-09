https://ria.ru/20241109/bespilotnik-1982795279.html

Смоленский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов

Смоленский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов - РИА Новости, 09.11.2024

Смоленский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов

Пострадавших и разрушений после двух сбитых БПЛА в Смоленской области нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T09:06

2024-11-09T09:06

2024-11-09T09:06

специальная военная операция на украине

происшествия

смоленская область

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после двух сбитых БПЛА в Смоленской области нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. В Минобороны России ранее сообщили, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Смоленской области. "Уважаемые смоляне! Сегодня над территорией Хиславического района Воздушно-космическими силами Министерства обороны России были сбиты 2 украинских БПЛА. По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин. Кроме того, он попросил при обнаружении обломков летательных аппаратов не приближаться к ним и об их местоположении сразу информировать экстренные службы по телефону 112.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф