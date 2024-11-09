https://ria.ru/20241109/aviasoobschenie-1982872360.html
Зеленский настаивает на открытии аэропорта в Киеве, пишут СМИ
Зеленский настаивает на открытии аэропорта в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024
Зеленский настаивает на открытии аэропорта в Киеве, пишут СМИ
Подготовка к возобновлению авиасообщения на Украине идет полным ходом, Владимир Зеленский, вопреки требованиям Запада, настаивает на открытии в первую очередь... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T21:52
2024-11-09T21:52
2024-11-09T21:52
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Подготовка к возобновлению авиасообщения на Украине идет полным ходом, Владимир Зеленский, вопреки требованиям Запада, настаивает на открытии в первую очередь аэропорта "Борисполь" в Киеве, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники. Ранее старший партнер крупнейшей в мире консалтинговой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что несколько авиакомпаний могут возобновить рейсы с Украины уже в январе 2025 года. "На Украине снова поднимается тема возобновления авиаперелетов, причем в ближайшей перспективе… Писали, что авиасообщение с Украины будет начато уже до конца зимы 2025 года. И сейчас якобы власти ищут надежные страховые механизмы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как сообщает издание со ссылкой на источник на авиарынке, западные партнеры настаивают, чтобы перелеты начались с аэропорта "Львов". "При вылете со Львова самолет находится в воздушном пространстве Украины всего 7 минут, дальше уже Польша. Страховка будет стоить порядка 50 долларов на каждое кресло в один конец", - приводит издание слова руководителя консалтингового агентства Friendly Avia Support Александра Ланецкого. Однако, как пишет "Страна.ua", Зеленский, вопреки требованиям западных партнеров, настаивает на запуске аэропорта "Борисполь" в Киеве. "Якобы Зеленский сказал, что начинаем с Борисполя или вообще не начинаем. Это для него принципиальный вопрос", - приводит слова источника издание. К открытию указанного аэропорта, как сообщает издание, есть много препятствий. Например, финансового плана. В случае запуска полетов из Борисполя страховка будет многократно дороже, чем в случае с полетами из Львова. При этом, как отмечает "Страна.ua", аэропорты на западе Украины будут делить между военными и бизнесом. "Готовится "дерибан" земли и Черновицкого аэропорта. Могут быть выделены участки военным, плюс к земле подбирается несколько местных бизнесменов. Скорее всего, силовикам отойдет и аэропорт "Ужгород", который еще недавно также называли в качестве претендента на прием пассажирских самолетов в военное время", - добавили в издании. В октябре украинские СМИ сообщили, что украинская авиакомпания Supernova Airlines (дочерняя компания украинской логистической компании "Новая почта") получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева и Львова в Прагу. Как уточняли СМИ, разрешение имеет технический характер и получено заранее, чтобы компания могла начать работу сразу же после возобновления полетов гражданской авиации.
https://ria.ru/20241109/zelenskiy-1982861760.html
https://ria.ru/20241109/ukraina-1982777816.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, страна.ua
В мире, Украина, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Страна.ua
Зеленский настаивает на открытии аэропорта в Киеве, пишут СМИ
"Страна.ua": Зеленский, вопреки Западу, настаивает на открытии аэропорта в Киеве
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Подготовка к возобновлению авиасообщения на Украине идет полным ходом, Владимир Зеленский, вопреки требованиям Запада, настаивает на открытии в первую очередь аэропорта "Борисполь" в Киеве, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
Ранее старший партнер крупнейшей в мире консалтинговой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что несколько авиакомпаний могут возобновить рейсы с Украины уже в январе 2025 года.
"На Украине снова поднимается тема возобновления авиаперелетов, причем в ближайшей перспективе… Писали, что авиасообщение с Украины будет начато уже до конца зимы 2025 года. И сейчас якобы власти ищут надежные страховые механизмы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как сообщает издание со ссылкой на источник на авиарынке, западные партнеры настаивают, чтобы перелеты начались с аэропорта "Львов". "При вылете со Львова
самолет находится в воздушном пространстве Украины всего 7 минут, дальше уже Польша
. Страховка будет стоить порядка 50 долларов на каждое кресло в один конец", - приводит издание слова руководителя консалтингового агентства Friendly Avia Support Александра Ланецкого.
Однако, как пишет "Страна.ua", Зеленский, вопреки требованиям западных партнеров, настаивает на запуске аэропорта "Борисполь" в Киеве. "Якобы Зеленский сказал, что начинаем с Борисполя
или вообще не начинаем. Это для него принципиальный вопрос", - приводит слова источника издание.
К открытию указанного аэропорта, как сообщает издание, есть много препятствий. Например, финансового плана. В случае запуска полетов из Борисполя страховка будет многократно дороже, чем в случае с полетами из Львова. При этом, как отмечает "Страна.ua", аэропорты на западе Украины будут делить между военными и бизнесом.
"Готовится "дерибан" земли и Черновицкого аэропорта. Могут быть выделены участки военным, плюс к земле подбирается несколько местных бизнесменов. Скорее всего, силовикам отойдет и аэропорт "Ужгород", который еще недавно также называли в качестве претендента на прием пассажирских самолетов в военное время", - добавили в издании.
В октябре украинские СМИ сообщили, что украинская авиакомпания Supernova Airlines (дочерняя компания украинской логистической компании "Новая почта") получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева и Львова в Прагу
. Как уточняли СМИ, разрешение имеет технический характер и получено заранее, чтобы компания могла начать работу сразу же после возобновления полетов гражданской авиации.