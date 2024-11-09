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Россия готова развивать сотрудничество с Африкой, заявил Кобяков - РИА Новости, 09.11.2024
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19:48 09.11.2024 (обновлено: 19:58 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/afrika-1982859301.html
Россия готова развивать сотрудничество с Африкой, заявил Кобяков
Россия готова развивать сотрудничество с Африкой, заявил Кобяков - РИА Новости, 09.11.2024
Россия готова развивать сотрудничество с Африкой, заявил Кобяков
Российская Федерация, как это было в советское время, готова развивать сотрудничество по широкому спектру задач, необходимых для решения на Африканском... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T19:48
2024-11-09T19:58
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СИРИУС, 9 ноя – РИА Новости. Российская Федерация, как это было в советское время, готова развивать сотрудничество по широкому спектру задач, необходимых для решения на Африканском континенте, заявил на полях первой конференции "Россия-Африка" советник президента РФ Антон Кобяков. Конференция проходит на федеральной территории Сириус с 9 по 10 ноября. "Россия, как в свое время в СССР, готова развивать сотрудничество по широкому спектру задач, которые нужно решать на Африканском континенте, решать всем африканским странам, чтобы прийти к уверенному стабильному росту", - сказал Кобяков в рамках пресс-брифинга, посвященного конференции "Россия-Африка" в Сириусе. К таким направлениям, отметил он, относятся: безопасность, в том числе продовольственная, обеспечение мира и суверенности, доступность образования, выстраивание гуманитарных связей, формирование и участие в равноправных союзах, сохранение уникальной природы Африканского континента, здравоохранение, энергобезопасность, реальный сектор экономики.
https://ria.ru/20241109/afrika-1982849970.html
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россия, антон кобяков, форум "россия — африка", в мире, африка
Россия, Антон Кобяков, Форум "Россия — Африка", В мире, Африка
Россия готова развивать сотрудничество с Африкой, заявил Кобяков

Кобяков: Россия готова развивать сотрудничество по Африке по спектру задач

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ Антон Кобяков во время пресс-конференции на полях форума "Россия - Африка" в Сочи
Советник президента РФ Антон Кобяков во время пресс-конференции на полях форума Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Советник президента РФ Антон Кобяков во время пресс-конференции на полях форума "Россия - Африка" в Сочи
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СИРИУС, 9 ноя – РИА Новости. Российская Федерация, как это было в советское время, готова развивать сотрудничество по широкому спектру задач, необходимых для решения на Африканском континенте, заявил на полях первой конференции "Россия-Африка" советник президента РФ Антон Кобяков.
Конференция проходит на федеральной территории Сириус с 9 по 10 ноября.
"Россия, как в свое время в СССР, готова развивать сотрудничество по широкому спектру задач, которые нужно решать на Африканском континенте, решать всем африканским странам, чтобы прийти к уверенному стабильному росту", - сказал Кобяков в рамках пресс-брифинга, посвященного конференции "Россия-Африка" в Сириусе.
К таким направлениям, отметил он, относятся: безопасность, в том числе продовольственная, обеспечение мира и суверенности, доступность образования, выстраивание гуманитарных связей, формирование и участие в равноправных союзах, сохранение уникальной природы Африканского континента, здравоохранение, энергобезопасность, реальный сектор экономики.
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РоссияАнтон КобяковФорум "Россия — Африка"В миреАфрика
 
 
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