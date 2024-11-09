https://ria.ru/20241109/afrika-1982859301.html

Россия готова развивать сотрудничество с Африкой, заявил Кобяков

Россия готова развивать сотрудничество с Африкой, заявил Кобяков - РИА Новости, 09.11.2024

Россия готова развивать сотрудничество с Африкой, заявил Кобяков

Российская Федерация, как это было в советское время, готова развивать сотрудничество по широкому спектру задач, необходимых для решения на Африканском... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T19:48

2024-11-09T19:48

2024-11-09T19:58

россия

антон кобяков

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СИРИУС, 9 ноя – РИА Новости. Российская Федерация, как это было в советское время, готова развивать сотрудничество по широкому спектру задач, необходимых для решения на Африканском континенте, заявил на полях первой конференции "Россия-Африка" советник президента РФ Антон Кобяков. Конференция проходит на федеральной территории Сириус с 9 по 10 ноября. "Россия, как в свое время в СССР, готова развивать сотрудничество по широкому спектру задач, которые нужно решать на Африканском континенте, решать всем африканским странам, чтобы прийти к уверенному стабильному росту", - сказал Кобяков в рамках пресс-брифинга, посвященного конференции "Россия-Африка" в Сириусе. К таким направлениям, отметил он, относятся: безопасность, в том числе продовольственная, обеспечение мира и суверенности, доступность образования, выстраивание гуманитарных связей, формирование и участие в равноправных союзах, сохранение уникальной природы Африканского континента, здравоохранение, энергобезопасность, реальный сектор экономики.

https://ria.ru/20241109/afrika-1982849970.html

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россия, антон кобяков, форум "россия — африка", в мире, африка