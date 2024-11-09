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РЭЦ: минресурсы Африки могут быть точкой притяжения для бизнеса в России - РИА Новости, 09.11.2024
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18:26 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/afrika-1982850844.html
РЭЦ: минресурсы Африки могут быть точкой притяжения для бизнеса в России
РЭЦ: минресурсы Африки могут быть точкой притяжения для бизнеса в России - РИА Новости, 09.11.2024
РЭЦ: минресурсы Африки могут быть точкой притяжения для бизнеса в России
Минеральные ресурсы африканского континента могут быть точкой притяжения для крупного российского бизнеса, заявил старший вице–президент Российского экспортного РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T18:26
2024-11-09T18:26
экономика
африка
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минеральные ресурсы африканского континента могут быть точкой притяжения для крупного российского бизнеса, заявил старший вице–президент Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) Никита Гусаков на первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка", проходящей в Сириусе. "Группа РЭЦ нацелена на реализацию экспортного потенциала и дальнейшее развитие деятельности российских геологоразведочных и добывающих компаний на рынках стран Африки. А минеральные ресурсы континента способны обеспечить окупаемость инвестиций и создание масштабной инфраструктуры присутствия, в том числе, и для нашего обрабатывающего бизнеса", – сказал Гусаков на сессии "Геологоразведка – инвестиции в устойчивое будущее". Он отметил, что Африка лидирует по ресурсам полезных ископаемых, необходимых для развития инновационной экономики, но пока не может в полной мере использовать эти ресурсы для развития. "На континенте сосредоточены примерно 30 процентов мировых запасов полезных ископаемых, при этом, например, по таким позициям как платина, колтан, марганец, запасы континента составляют больше половины мировых. У российских компаний накоплен достаточный опыт реализации проектов в местных регионах, который может помочь в развитии отрасли, ее расширении и углублении", – добавил Гусаков.
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экономика, африка, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Африка, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ: минресурсы Африки могут быть точкой притяжения для бизнеса в России

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПервая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка. Сессия "Геологоразведка – инвестиции в устойчивое будущее"
Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка. Сессия Геологоразведка – инвестиции в устойчивое будущее - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка. Сессия "Геологоразведка – инвестиции в устойчивое будущее"
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минеральные ресурсы африканского континента могут быть точкой притяжения для крупного российского бизнеса, заявил старший вице–президент Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) Никита Гусаков на первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка", проходящей в Сириусе.
"Группа РЭЦ нацелена на реализацию экспортного потенциала и дальнейшее развитие деятельности российских геологоразведочных и добывающих компаний на рынках стран Африки. А минеральные ресурсы континента способны обеспечить окупаемость инвестиций и создание масштабной инфраструктуры присутствия, в том числе, и для нашего обрабатывающего бизнеса", – сказал Гусаков на сессии "Геологоразведка – инвестиции в устойчивое будущее".
Он отметил, что Африка лидирует по ресурсам полезных ископаемых, необходимых для развития инновационной экономики, но пока не может в полной мере использовать эти ресурсы для развития.
"На континенте сосредоточены примерно 30 процентов мировых запасов полезных ископаемых, при этом, например, по таким позициям как платина, колтан, марганец, запасы континента составляют больше половины мировых. У российских компаний накоплен достаточный опыт реализации проектов в местных регионах, который может помочь в развитии отрасли, ее расширении и углублении", – добавил Гусаков.
 
ЭкономикаАфрикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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