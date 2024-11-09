Захарова: нуждающиеся страны Африки не получают помощь МВФ, она идет Киеву
Захарова: МВФ вместо помощи странам Африки направляет ресурсы на поддержку Киева
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи, что ряд нуждающихся стран Африки не получают помощь МВФ, Всемирного банка, так как основные ресурсы направлены на поддержку Киева.
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"Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получают необходимой финансовой поддержки по линии, например, МВФ, Всемирного банка, а знаете почему? Они могут много придумывать и рассказывать небылиц, но мы же с вами знаем правду и давайте о ней говорить! Да потому, что основные ресурсы они перенаправляют на поддержку киевского режима, если говорить напрямую - войны",- сказала она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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