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Захарова: нуждающиеся страны Африки не получают помощь МВФ, она идет Киеву - РИА Новости, 09.11.2024
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16:23 09.11.2024 (обновлено: 16:43 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/afrika-1982838079.html
Захарова: нуждающиеся страны Африки не получают помощь МВФ, она идет Киеву
Захарова: нуждающиеся страны Африки не получают помощь МВФ, она идет Киеву - РИА Новости, 09.11.2024
Захарова: нуждающиеся страны Африки не получают помощь МВФ, она идет Киеву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи, что ряд РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:23
2024-11-09T16:43
африка
киев
мвф
в мире
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи, что ряд нуждающихся стран Африки не получают помощь МВФ, Всемирного банка, так как основные ресурсы направлены на поддержку Киева."Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получают необходимой финансовой поддержки по линии, например, МВФ, Всемирного банка, а знаете почему? Они могут много придумывать и рассказывать небылиц, но мы же с вами знаем правду и давайте о ней говорить! Да потому, что основные ресурсы они перенаправляют на поддержку киевского режима, если говорить напрямую - войны",- сказала она.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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африка, киев, мвф, в мире, мария захарова
Африка, Киев, МВФ, В мире, Мария Захарова
Захарова: нуждающиеся страны Африки не получают помощь МВФ, она идет Киеву

Захарова: МВФ вместо помощи странам Африки направляет ресурсы на поддержку Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи, что ряд нуждающихся стран Африки не получают помощь МВФ, Всемирного банка, так как основные ресурсы направлены на поддержку Киева.
«
"Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получают необходимой финансовой поддержки по линии, например, МВФ, Всемирного банка, а знаете почему? Они могут много придумывать и рассказывать небылиц, но мы же с вами знаем правду и давайте о ней говорить! Да потому, что основные ресурсы они перенаправляют на поддержку киевского режима, если говорить напрямую - войны",- сказала она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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АфрикаКиевМВФВ миреМария Захарова
 
 
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