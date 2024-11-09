https://ria.ru/20241109/afrika-1982838079.html

Захарова: нуждающиеся страны Африки не получают помощь МВФ, она идет Киеву

Захарова: нуждающиеся страны Африки не получают помощь МВФ, она идет Киеву - РИА Новости, 09.11.2024

Захарова: нуждающиеся страны Африки не получают помощь МВФ, она идет Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи, что ряд РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:23

2024-11-09T16:23

2024-11-09T16:43

африка

киев

мвф

в мире

мария захарова

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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи, что ряд нуждающихся стран Африки не получают помощь МВФ, Всемирного банка, так как основные ресурсы направлены на поддержку Киева."Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получают необходимой финансовой поддержки по линии, например, МВФ, Всемирного банка, а знаете почему? Они могут много придумывать и рассказывать небылиц, но мы же с вами знаем правду и давайте о ней говорить! Да потому, что основные ресурсы они перенаправляют на поддержку киевского режима, если говорить напрямую - войны",- сказала она.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240906/afrika-1970876718.html

африка

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

африка, киев, мвф, в мире, мария захарова