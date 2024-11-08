https://ria.ru/20241108/zvonok-1982773990.html

Глава Пентагона впервые созвонился с новым министром обороны Израиля

Глава Пентагона впервые созвонился с новым министром обороны Израиля - РИА Новости, 08.11.2024

Глава Пентагона впервые созвонился с новым министром обороны Израиля

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые созвонился с новым министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, выразил обеспокоенность антисемитскими беспорядками в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T23:38

2024-11-08T23:38

2024-11-08T23:57

в мире

израиль

амстердам

сша

исраэль кац

ллойд остин

биньямин нетаньяху

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин впервые созвонился с новым министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, выразил обеспокоенность антисемитскими беспорядками в Амстердаме, следует из заявления министерства обороны США.Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны занял бывший глава МИД Исраэль Кац. Вместо Каца пост главы МИД занял министр без портфеля Гидеон Саар."Министр обороны Ллойд Дж. Остин III провел сегодня вводный разговор с новым министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и поздравил его с недавним назначением. Министр Остин подтвердил нерушимую приверженность США безопасности Израиля и поддержку его права на самооборону... Остин выразил обеспокоенность и сочувствие в связи со вчерашними нападениями на израильских граждан в Амстердаме и предложил любую необходимую помощь", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердама Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города о проведении там демонстрации.

https://ria.ru/20241108/netanyakhu-1982760301.html

израиль

амстердам

сша

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в мире, израиль, амстердам, сша, исраэль кац, ллойд остин, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша