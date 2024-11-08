https://ria.ru/20241108/zvenigorod-1982771744.html
"Россети" назвали перерыв в электроснабжении Звенигорода кратковременным
"Россети" назвали перерыв в электроснабжении Звенигорода кратковременным - РИА Новости, 08.11.2024
"Россети" назвали перерыв в электроснабжении Звенигорода кратковременным
Электроснабжение в подмосковном Звенигороде оперативно восстановлено, обесточенных потребителей нет, кратковременный перерыв в электроснабжении части... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:42
2024-11-08T22:42
2024-11-08T22:42
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Электроснабжение в подмосковном Звенигороде оперативно восстановлено, обесточенных потребителей нет, кратковременный перерыв в электроснабжении части потребителей был связан с нарушением в работе электрооборудования, сообщили журналистам в "Россети - Московский регион". "Электроснабжение потребителей городе Звенигород городского округа Одинцово оперативно восстановлено специалистами компании "Россети Московский регион". Обесточенных потребителей нет. Кратковременный перерыв в электроснабжении части потребителей городе Звенигород связан с нарушением в работе электрооборудования", - прокомментировали в компании. Ранее в пятницу представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что по всему Звенигороду, предварительно, отсутствует электричество, возможная причина - скачок напряжения на трансформаторной подстанции. Позднее он сообщил, что подача электричества в Звенигороде полностью восстановлена.
https://ria.ru/20241105/krym-1982045645.html
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звенигород, россети, общество
Звенигород, Россети, Общество
"Россети" назвали перерыв в электроснабжении Звенигорода кратковременным
"Россети": электроснабжение в подмосковном Звенигороде оперативно восстановлено
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Электроснабжение в подмосковном Звенигороде оперативно восстановлено, обесточенных потребителей нет, кратковременный перерыв в электроснабжении части потребителей был связан с нарушением в работе электрооборудования, сообщили журналистам в "Россети - Московский регион".
"Электроснабжение потребителей городе Звенигород городского округа Одинцово оперативно восстановлено специалистами компании "Россети Московский регион". Обесточенных потребителей нет. Кратковременный перерыв в электроснабжении части потребителей городе Звенигород связан с нарушением в работе электрооборудования", - прокомментировали в компании.
Ранее в пятницу представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что по всему Звенигороду, предварительно, отсутствует электричество, возможная причина - скачок напряжения на трансформаторной подстанции. Позднее он сообщил, что подача электричества в Звенигороде полностью восстановлена.