https://ria.ru/20241108/zvenigorod-1982771744.html

"Россети" назвали перерыв в электроснабжении Звенигорода кратковременным

"Россети" назвали перерыв в электроснабжении Звенигорода кратковременным - РИА Новости, 08.11.2024

"Россети" назвали перерыв в электроснабжении Звенигорода кратковременным

Электроснабжение в подмосковном Звенигороде оперативно восстановлено, обесточенных потребителей нет, кратковременный перерыв в электроснабжении части... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:42

2024-11-08T22:42

2024-11-08T22:42

звенигород

россети

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_a5680ae05df0c911b5556d5edf2ac4ca.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Электроснабжение в подмосковном Звенигороде оперативно восстановлено, обесточенных потребителей нет, кратковременный перерыв в электроснабжении части потребителей был связан с нарушением в работе электрооборудования, сообщили журналистам в "Россети - Московский регион". "Электроснабжение потребителей городе Звенигород городского округа Одинцово оперативно восстановлено специалистами компании "Россети Московский регион". Обесточенных потребителей нет. Кратковременный перерыв в электроснабжении части потребителей городе Звенигород связан с нарушением в работе электрооборудования", - прокомментировали в компании. Ранее в пятницу представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что по всему Звенигороду, предварительно, отсутствует электричество, возможная причина - скачок напряжения на трансформаторной подстанции. Позднее он сообщил, что подача электричества в Звенигороде полностью восстановлена.

https://ria.ru/20241105/krym-1982045645.html

звенигород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

звенигород, россети, общество