https://ria.ru/20241108/zhile-1982631843.html

В Ярославской области 140 детей-сирот будут обеспечены жильем в 2024 году

В Ярославской области 140 детей-сирот будут обеспечены жильем в 2024 году - РИА Новости, 08.11.2024

В Ярославской области 140 детей-сирот будут обеспечены жильем в 2024 году

Сто сорок детей-сирот будут обеспечены жильем в Ярославской области в 2024 году, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:38

2024-11-08T12:38

2024-11-08T12:39

ярославская область

ярославль

жилье

дети-сироты

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Сто сорок детей-сирот будут обеспечены жильем в Ярославской области в 2024 году, сообщает пресс-служба областного правительства. "Сто сорок детей-сирот будут обеспечены жильем в регионе в 2024 году. На эти цели направлено 450 миллионов рублей, из которых 68 миллионов рублей – средства федеральной субсидии, полученной в рамках соглашения между министерством строительства РФ и правительством Ярославской области", - говорится в сообщении. Заместитель председателя правительства – министр строительства региона Александр Баланцев отметил, что с начала года министерством строительства Ярославской области заключено 80 государственных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот. "В настоящее время в собственность региона поступило уже 59 одно- и двухкомнатных квартир в Ярославле, Переславле-Залесском, Ростове, Гаврилов-Яме, Ярославском и Ростовском муниципальных районах. Оставшиеся жилые помещения будут приняты до конца года. Также 60 человек будут обеспечены сертификатами на приобретение жилья", - цитирует Баланцева пресс-служба правительства региона. По словам министра имущественных отношений Ярославской области Николая Здорова, дети-сироты могут самостоятельно приобрести жилье с помощью сертификата. Для его получения необходимо соответствие ряду условий, и одно из них - возраст от 23 лет. "Мы планируем снизить возрастной порог до 21 года при сохранении остальных критериев. Это позволит расширить возможности программы", - цитирует Здорова пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20241029/sudostroenie-1980771953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, жилье, дети-сироты