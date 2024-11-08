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Медведчук спрогнозировал действия Зеленского после победы Трампа
Медведчук спрогнозировал действия Зеленского после победы Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
Медведчук спрогнозировал действия Зеленского после победы Трампа
В попытках понравиться избранному президенту США Дональду Трампу Владимир Зеленский может попытаться стать "миротворцем", написал председатель совета движения... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:00
2024-11-08T12:00
2024-11-08T13:32
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В попытках понравиться избранному президенту США Дональду Трампу Владимир Зеленский может попытаться стать "миротворцем", написал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в колонке на "Смотрим.ру"."Зеленский уже примеряет на себя одежды миротворца и репетирует перед зеркалом американскую улыбку, стараясь понравиться Трампу", — предположил он.По мнению Медведчука, в откровенность и мирные намерения главы киевского режима никто не поверит.Во время избирательной кампании Трамп неоднократно говорил, что в случае победы на выборах сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки. Как отметил накануне российский лидер Владимир Путин, эти слова избранного президента США заслуживают внимания.Президентские выборы прошли в США 5 ноября. Трамп набирает 295 голосов выборщиков при необходимых 270, что позволит ему вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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Медведчук спрогнозировал действия Зеленского после победы Трампа
Медведчук заявил, что Зеленский попытается стать миротворцем в глазах Трампа