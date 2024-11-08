https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982559535.html

"Вова, давай". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому

"Вова, давай". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому - РИА Новости, 08.11.2024

"Вова, давай". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому

Владимиру Зеленскому пришла пора начинать диалог о завершении конфликта в ущерб личным амбициям, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T01:10

2024-11-08T01:10

2024-11-08T02:11

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пришла пора начинать диалог о завершении конфликта в ущерб личным амбициям, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале. "Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций", — написал депутат.По словам Шевченко, если Зеленский не захочет этого делать, то западные союзники примут подобное решение и в конечном итоге избавятся от него.В четверг СМИ сообщили, что Зеленский будет вынужден принять план завершения конфликта на Украине, если его предложит избранный на пост президента США Дональд Трамп. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статья носит абстрактный характер.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В Кремле заявили, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

https://ria.ru/20241107/ssha-1982534659.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины