СМИ: в офисе Зеленского хотят сближения позиций с Трампом до инаугурации
Pais: в офисе Зеленского хотят сближения позиций с Трампом до его инаугурации
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Приоритетом в повестке дня Украины на ближайшие недели является сближение позиций с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом перед его вступлением в должность, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского.
"Источники в офисе главы украинского государства подтвердили, что в его повестке дня на ближайшие недели приоритетом является сближение позиций с Трампом перед его вступлением в должность президента США в январе", - говорится в публикации.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.