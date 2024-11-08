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В Турции предположили, когда Зеленский сядет за стол переговоров - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:34 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/zelenskij-1982591056.html
В Турции предположили, когда Зеленский сядет за стол переговоров
В Турции предположили, когда Зеленский сядет за стол переговоров - РИА Новости, 08.11.2024
В Турции предположили, когда Зеленский сядет за стол переговоров
Владимир Зеленский сядет за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине, потеряв поддержу США, на передний план может выйти посредничество Анкары,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:34
2024-11-08T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
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АНКАРА, 8 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сядет за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине, потеряв поддержу США, на передний план может выйти посредничество Анкары, пишет в пятницу турецкая газета Hürriyet. В четверг президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора Путина с Трампом, заявил, что Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии клуба "Валдай" еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США, мяч на американской стороне. "Самым главным обещанием Трампа было прекращение войны между Россией и Украиной. Владимир Путин уже ожидал, что Трамп победит. Таким образом, он рассчитывал сесть за стол переговоров с Зеленским, который потерял поддержку США. Расчет Путина сработал. Этот процесс может вывести президента (Турции Тайипа) Эрдогана на передний план. Потому что Эрдоган - единственный лидер, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом", - пишет издание. Ранее Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с Путиным состоятся. В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил: "Я думаю, мы поговорим". В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Турции предположили, когда Зеленский сядет за стол переговоров

Hürriyet: Зеленский сядет за стол переговоров, потеряв поддержку США

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 8 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сядет за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине, потеряв поддержу США, на передний план может выйти посредничество Анкары, пишет в пятницу турецкая газета Hürriyet.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора Путина с Трампом, заявил, что Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии клуба "Валдай" еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США, мяч на американской стороне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Трамп запланировал выкрутить Путину руки
Вчера, 08:00
"Самым главным обещанием Трампа было прекращение войны между Россией и Украиной. Владимир Путин уже ожидал, что Трамп победит. Таким образом, он рассчитывал сесть за стол переговоров с Зеленским, который потерял поддержку США. Расчет Путина сработал. Этот процесс может вывести президента (Турции Тайипа) Эрдогана на передний план. Потому что Эрдоган - единственный лидер, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом", - пишет издание.
Ранее Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с Путиным состоятся. В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил: "Я думаю, мы поговорим".
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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