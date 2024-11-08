https://ria.ru/20241108/vzryvy-1982571385.html
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 08.11.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Взрывы прогремели в городе Харьков на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:57
2024-11-08T04:57
2024-11-08T05:01
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дмитрий песков
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Харьков на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Серия взрывов раздалась в Харькове", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена с 02.29 (03.29 мск). Позднее телеканал "Общественное" сообщил о ещё одной серии взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги