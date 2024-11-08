https://ria.ru/20241108/vzryvy-1982571385.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 08.11.2024

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Взрывы прогремели в городе Харьков на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T04:57

2024-11-08T04:57

2024-11-08T05:01

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Харьков на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Серия взрывов раздалась в Харькове", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена с 02.29 (03.29 мск). Позднее телеканал "Общественное" сообщил о ещё одной серии взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html

https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982567164.html

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в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины