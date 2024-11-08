https://ria.ru/20241108/vystuplenie-1982557695.html

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" длилось более 4 часов

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" длилось более 4 часов - РИА Новости, 08.11.2024

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" длилось более 4 часов

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" завершилось, продлившись 4 часа 8 минут. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:20

2024-11-08T00:20

2024-11-08T00:20

валдай

великий новгород

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" завершилось, продлившись 4 часа 8 минут. Глава государства завершил выступление словами о том, что сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и к пониманию, что такое суверенитет для страны. По его словам, это одна из ключевых, жизненно необходимых основ развития России и ее существования в будущем. "Спасибо большое вам и нашему ведущему, благодарю вас", — сказал президент России в завершение. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://ria.ru/20241108/putin-1982557097.html

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валдай, великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году