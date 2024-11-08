Парад 41-го на Красной площади: музей под открытым небом в центре Москвы

На Красной площади открылся Музей под открытым небом в честь 83-й годовщины исторического военного парада в ноябре 1941 года в прифронтовой Москве. Экспозиция действует с 7 по 10 ноября.
На Красной площади открылся Музей под открытым небом в честь 83-й годовщины исторического военного парада в ноябре 1941 года в прифронтовой Москве. Экспозиция действует с 7 по 10 ноября.
На фото: мужчина примеряет шлемофон.
Посетить экспозицию можно бесплатно с 10:00 до 22:00.
Посетить экспозицию можно бесплатно с 10:00 до 22:00.
На территории выставки размещены пять экспозиций.
Театрализованные представления призваны познакомить москвичей и гостей столицы с историей начала Великой Отечественной войны.
Театрализованные представления призваны познакомить москвичей и гостей столицы с историей начала Великой Отечественной войны.
На фото: кадеты осматривают экспонаты выставки.
На большом экране покажут реконструированный парад 1941 года.
На большом экране покажут реконструированный парад 1941 года.
На фото: девушка фотографируется на фоне военного самолета необычной расцветки. Именно белый цвет был у техники в 1941-м в боях под Москвой.
На фото: девушка фотографируется на фоне военного самолета необычной расцветки. Именно белый цвет был у техники в 1941-м в боях под Москвой.
Кинотеатр "Художественный", который не прекращал работу в годы войны, транслирует на медиаэкране историческую кинохронику ноября 1941 года и победный Парад 1945-го.
Кинотеатр "Художественный", который не прекращал работу в годы войны, транслирует на медиаэкране историческую кинохронику ноября 1941 года и победный Парад 1945-го.
В театрализованных мероприятиях на площадке музея ежедневно принимают участие порядка 300 артистов.
В театрализованных мероприятиях на площадке музея ежедневно принимают участие порядка 300 артистов.