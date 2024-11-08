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Парад 41-го на Красной площади: музей под открытым небом в центре Москвы - РИА Новости, 08.11.2024
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15:21 08.11.2024 (обновлено: 18:15 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/vystavka-1982645146.html
Парад 41-го на Красной площади: музей под открытым небом в центре Москвы
Парад 41-го на Красной площади: музей под открытым небом в центре Москвы - РИА Новости, 08.11.2024
Парад 41-го на Красной площади: музей под открытым небом в центре Москвы
РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:21
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музеи
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фото, фото, москва, великая отечественная война (1941-1945), музеи, история
Фото, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945), Музеи, история

Парад 41-го на Красной площади: музей под открытым небом в центре Москвы

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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На Красной площади открылся Музей под открытым небом в честь 83-й годовщины исторического военного парада в ноябре 1941 года в прифронтовой Москве. Экспозиция действует с 7 по 10 ноября.

Участник театрализованных мероприятий демонстрирует экспонат музея под открытым небом в честь 83-й годовщины парада 1941 года на Красной площади в Москве

На Красной площади открылся Музей под открытым небом в честь 83-й годовщины исторического военного парада в ноябре 1941 года в прифронтовой Москве. Экспозиция действует с 7 по 10 ноября.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: мужчина примеряет шлемофон.

Мужчина примеряет шлемофон участника театрализованных мероприятий в музее под открытым небом в честь 83-й годовщины парада 1941 года на Красной площади в Москве

На фото: мужчина примеряет шлемофон.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Посетить экспозицию можно бесплатно с 10:00 до 22:00.

Музей под открытым небом в честь 83-й годовщины парада 1941 года на Красной площади в Москве

Посетить экспозицию можно бесплатно с 10:00 до 22:00.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На территории выставки размещены пять экспозиций.

Участники театрализованных мероприятий в музее под открытым небом в честь 83-й годовщины парада 1941 года на Красной площади в Москве

На территории выставки размещены пять экспозиций.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Театрализованные представления призваны познакомить москвичей и гостей столицы с историей начала Великой Отечественной войны.

Участники театрализованных мероприятий в музее под открытым небом в честь 83-й годовщины парада 1941 года на Красной площади в Москве

Театрализованные представления призваны познакомить москвичей и гостей столицы с историей начала Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: кадеты осматривают экспонаты выставки.

Кадеты осматривают экспозицию музея под открытым небом в честь 83-й годовщины парада 1941 года на Красной площади в Москве

На фото: кадеты осматривают экспонаты выставки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На большом экране покажут реконструированный парад 1941 года.

Участники театрализованных мероприятий в музее под открытым небом в честь 83-й годовщины парада 1941 года на Красной площади в Москве

На большом экране покажут реконструированный парад 1941 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: девушка фотографируется на фоне военного самолета необычной расцветки. Именно белый цвет был у техники в 1941-м в боях под Москвой.

Девушка фотографируется на фоне экспоната музея под открытым небом в честь 83-й годовщины парада 1941 года на Красной площади в Москве

На фото: девушка фотографируется на фоне военного самолета необычной расцветки. Именно белый цвет был у техники в 1941-м в боях под Москвой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Кинотеатр "Художественный", который не прекращал работу в годы войны, транслирует на медиаэкране историческую кинохронику ноября 1941 года и победный Парад 1945-го.

Музей под открытым небом в честь 83-й годовщины исторического военного парада на Красной площади

Кинотеатр "Художественный", который не прекращал работу в годы войны, транслирует на медиаэкране историческую кинохронику ноября 1941 года и победный Парад 1945-го.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В театрализованных мероприятиях на площадке музея ежедневно принимают участие порядка 300 артистов.

Музей под открытым небом в честь 83-й годовщины исторического военного парада на Красной площади

В театрализованных мероприятиях на площадке музея ежедневно принимают участие порядка 300 артистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 10
 
ФотоМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)Музеиистория
 
 
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