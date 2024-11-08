https://ria.ru/20241108/vulkan-1982566238.html
На Камчатке вулкан Шивелуч произвел третий выброс пепла за сутки
На Камчатке вулкан Шивелуч произвел третий выброс пепла за сутки - РИА Новости, 08.11.2024
На Камчатке вулкан Шивелуч произвел третий выброс пепла за сутки
Третий за сутки выброс пепла произвел вулкан Шивелуч на Камчатке, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T02:44
2024-11-08T02:44
2024-11-08T11:12
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шивелуч
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя – РИА Новости️. Третий за сутки выброс пепла произвел вулкан Шивелуч на Камчатке, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Вулкан Шивелуч на Камчатке третий раз за сутки выбросил пепел на 8,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 120 километров на восток от вулкана", - сообщают специалисты. Вечером 7 ноября на Шивелуче произошел выброс пепла на 11 километров над уровнем моря. По данным вулканологов, событие было зафиксировано в районе нового купола имени 300 лет Российской академии наук. Помимо пеплового столба на исполине сошел пирокластический поток, состоящий из раскаленных газов, шлака, пепла. "Мощное эксплозивное событие произошло в районе нового лавового купола имени 300 лет Российской Академии наук, который расположен рядом со старым куполом Каран. На спутниковых снимках наблюдаются горячие пирокластические отложения, которые образовались в результате этого извержения. Поток горячих отложений хорошо виден на западном склоне вулкана. Протяженность потока 11 километров", - говорится в сообщении Института вулканологии. Между тем, Камчатский филиал единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале резюмирует, что это извержение является не типичным для Шивелуча и вулкан стал еще опаснее. "Перед этим событием уровень сейсмичности находился на фоновом уровне, на вулкане наблюдалась слабая термальная аномалия и паро-газовая деятельность. Ранее для Шивелуча такие события были не характерны, обычно подготовка извержения довольно ярко отражалась в сейсмических сигналах. Похоже, после последнего сильного извержения и открытия нового эруптивного центра, произошли изменения в режиме вулкана. Эту ситуацию теперь следует учитывать. Шивелуч стал ещё опаснее", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241023/nauka-1979281000.html
https://ria.ru/20241108/shiveluch-1982559261.html
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космос - риа наука, шивелуч, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Шивелуч, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
На Камчатке вулкан Шивелуч произвел третий выброс пепла за сутки
В Камчатском крае вулкан Шивелуч произвел третий выброс пепла за сутки
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя – РИА Новости️. Третий за сутки выброс пепла произвел вулкан Шивелуч на Камчатке, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Вулкан Шивелуч на Камчатке третий раз за сутки выбросил пепел на 8,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 120 километров на восток от вулкана", - сообщают специалисты.
Вечером 7 ноября на Шивелуче произошел выброс пепла на 11 километров над уровнем моря. По данным вулканологов, событие было зафиксировано в районе нового купола имени 300 лет Российской академии наук. Помимо пеплового столба на исполине сошел пирокластический поток, состоящий из раскаленных газов, шлака, пепла.
"Мощное эксплозивное событие произошло в районе нового лавового купола имени 300 лет Российской Академии наук, который расположен рядом со старым куполом Каран. На спутниковых снимках наблюдаются горячие пирокластические отложения, которые образовались в результате этого извержения. Поток горячих отложений хорошо виден на западном склоне вулкана. Протяженность потока 11 километров", - говорится в сообщении Института вулканологии.
Между тем, Камчатский филиал единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале
резюмирует, что это извержение является не типичным для Шивелуча и вулкан стал еще опаснее.
"Перед этим событием уровень сейсмичности находился на фоновом уровне, на вулкане наблюдалась слабая термальная аномалия и паро-газовая деятельность. Ранее для Шивелуча такие события были не характерны, обычно подготовка извержения довольно ярко отражалась в сейсмических сигналах. Похоже, после последнего сильного извержения и открытия нового эруптивного центра, произошли изменения в режиме вулкана. Эту ситуацию теперь следует учитывать. Шивелуч стал ещё опаснее", - говорится в сообщении.