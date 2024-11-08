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Украинские СМИ рассказали о массовом дезертирстве в рядах ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
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22:40 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/vsu-1982771526.html
Украинские СМИ рассказали о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
Украинские СМИ рассказали о массовом дезертирстве в рядах ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
Украинские СМИ рассказали о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
Военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше, сообщило украинское издание "Новости.Live", со ссылкой на... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:40
2024-11-08T22:40
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше, сообщило украинское издание "Новости.Live", со ссылкой на украинского военного психолога Андрея Козинчука. "С самовольным оставлением части надо что-то решать: если раньше это была единичная вещь, то сейчас ходят группами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как сообщает издание, Козинчук утверждает, что военные уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недопонимания с командирами, а не из-за политических или внешних факторов. В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что уже более 100 тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.
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в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинские СМИ рассказали о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

"Новости.Live": украинские военные дезертируют уже группами, а не поодиночке

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше, сообщило украинское издание "Новости.Live", со ссылкой на украинского военного психолога Андрея Козинчука.
"С самовольным оставлением части надо что-то решать: если раньше это была единичная вещь, то сейчас ходят группами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как сообщает издание, Козинчук утверждает, что военные уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недопонимания с командирами, а не из-за политических или внешних факторов.
В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что уже более 100 тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Раде назвали число дезертиров из ВСУ
29 октября, 23:26
 
В миреВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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