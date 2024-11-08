https://ria.ru/20241108/vsu-1982771277.html
Washington Post рассказала об адской ситуации в Курской области для ВСУ
Washington Post рассказала об адской ситуации в Курской области для ВСУ - РИА Новости, 09.11.2024
Washington Post рассказала об адской ситуации в Курской области для ВСУ
Американская газета Washington Post пишет, что для украинских военных бои в Курской области - "адские", а ситуация в целом для ВСУ в этом российском регионе -... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-08T22:39
2024-11-08T22:39
2024-11-09T00:00
курская область
россия
сумская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980106797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1254ec3c2714487b7bf21b17e0db0143.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американская газета Washington Post пишет, что для украинских военных бои в Курской области - "адские", а ситуация в целом для ВСУ в этом российском регионе - тяжелая и абсолютно ужасная. Ранее президент РФ Владимир Путин, рассуждая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" о действиях украинских войск в Курской области, заявил, что им приказано из-за океана держаться любой ценой хотя бы до выборов в США, чтобы показать, что "все усилия демократической администрации, администрации Демпартии на киевском направлении, на украинском направлении были не напрасными". По словам российского лидера, решения украинских войск в Курской области продиктованы не военными соображениями, а политическими. Потери украинских войск, которые зашли в Курскую область, по его словам, составили свыше 30 тысяч человек, что больше, чем за весь 2023 год. Как рассказали газете два украинских военных, когда их направили для нападения на Курскую область во второй раз - после потерь захваченных при нападении в августе районов региона, - ситуация для ВСУ оказалась "намного сложнее", чем в начале августа, один из украинских военных заявил, что они столкнулись с тем, что нужно "начинать все сначала". "Но битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев... эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области... описывают адские условия", - пишет газета. В конце октября Путин также сообщал, что российская армия уверенно действует на всех направлениях, движется вперед на всех участках на линии боевого столкновения, активно работает на курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек", попытки прорваться изнутри этой блокировки безуспешны, отмечал российский лидер. Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области. Находящиеся в медицинских учреждениях в Сумской области военные ВСУ также рассказали газете Washington Post, что их мобилизовали летом, потом направили на подготовку за границу и только потом перебросили для нападения на Курскую область. Один из них также пожаловался, что командиры их подразделения погибли практически сразу же после прибытия туда, остальным пришлось самостоятельно организовывать свой отход. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241108/spetsoperatsiya-1982684384.html
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982642292.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982555504.html
курская область
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980106797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5796484e1269b77b5352c6b6f2d9f96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Курская область, Россия, Сумская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
Washington Post рассказала об адской ситуации в Курской области для ВСУ
WP назвала ситуацию в Курской области для ВСУ "адской" и "абсолютно ужасной"
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Американская газета Washington Post
пишет, что для украинских военных бои в Курской области - "адские", а ситуация в целом для ВСУ в этом российском регионе - тяжелая и абсолютно ужасная.
Ранее президент РФ Владимир Путин
, рассуждая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" о действиях украинских войск в Курской области, заявил, что им приказано из-за океана держаться любой ценой хотя бы до выборов в США
, чтобы показать, что "все усилия демократической администрации, администрации Демпартии на киевском направлении, на украинском направлении были не напрасными". По словам российского лидера, решения украинских войск в Курской области продиктованы не военными соображениями, а политическими. Потери украинских войск, которые зашли в Курскую область, по его словам, составили свыше 30 тысяч человек, что больше, чем за весь 2023 год.
Как рассказали газете два украинских военных, когда их направили для нападения на Курскую область во второй раз - после потерь захваченных при нападении в августе районов региона, - ситуация для ВСУ оказалась "намного сложнее", чем в начале августа, один из украинских военных заявил, что они столкнулись с тем, что нужно "начинать все сначала".
"Но битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев... эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области
... описывают адские условия", - пишет газета.
В конце октября Путин также сообщал, что российская армия уверенно действует на всех направлениях, движется вперед на всех участках на линии боевого столкновения, активно работает на курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек", попытки прорваться изнутри этой блокировки безуспешны, отмечал российский лидер. Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области.
Находящиеся в медицинских учреждениях в Сумской области военные ВСУ также рассказали газете Washington Post, что их мобилизовали летом, потом направили на подготовку за границу и только потом перебросили для нападения на Курскую область. Один из них также пожаловался, что командиры их подразделения погибли практически сразу же после прибытия туда, остальным пришлось самостоятельно организовывать свой отход.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.