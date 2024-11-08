Рейтинг@Mail.ru
Washington Post рассказала об адской ситуации в Курской области для ВСУ - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 08.11.2024 (обновлено: 00:00 09.11.2024)
https://ria.ru/20241108/vsu-1982771277.html
Washington Post рассказала об адской ситуации в Курской области для ВСУ
Washington Post рассказала об адской ситуации в Курской области для ВСУ - РИА Новости, 09.11.2024
Washington Post рассказала об адской ситуации в Курской области для ВСУ
Американская газета Washington Post пишет, что для украинских военных бои в Курской области - "адские", а ситуация в целом для ВСУ в этом российском регионе -... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-08T22:39
2024-11-09T00:00
курская область
россия
сумская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980106797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1254ec3c2714487b7bf21b17e0db0143.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американская газета Washington Post пишет, что для украинских военных бои в Курской области - "адские", а ситуация в целом для ВСУ в этом российском регионе - тяжелая и абсолютно ужасная. Ранее президент РФ Владимир Путин, рассуждая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" о действиях украинских войск в Курской области, заявил, что им приказано из-за океана держаться любой ценой хотя бы до выборов в США, чтобы показать, что "все усилия демократической администрации, администрации Демпартии на киевском направлении, на украинском направлении были не напрасными". По словам российского лидера, решения украинских войск в Курской области продиктованы не военными соображениями, а политическими. Потери украинских войск, которые зашли в Курскую область, по его словам, составили свыше 30 тысяч человек, что больше, чем за весь 2023 год. Как рассказали газете два украинских военных, когда их направили для нападения на Курскую область во второй раз - после потерь захваченных при нападении в августе районов региона, - ситуация для ВСУ оказалась "намного сложнее", чем в начале августа, один из украинских военных заявил, что они столкнулись с тем, что нужно "начинать все сначала". "Но битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев... эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области... описывают адские условия", - пишет газета. В конце октября Путин также сообщал, что российская армия уверенно действует на всех направлениях, движется вперед на всех участках на линии боевого столкновения, активно работает на курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек", попытки прорваться изнутри этой блокировки безуспешны, отмечал российский лидер. Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области. Находящиеся в медицинских учреждениях в Сумской области военные ВСУ также рассказали газете Washington Post, что их мобилизовали летом, потом направили на подготовку за границу и только потом перебросили для нападения на Курскую область. Один из них также пожаловался, что командиры их подразделения погибли практически сразу же после прибытия туда, остальным пришлось самостоятельно организовывать свой отход. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241108/spetsoperatsiya-1982684384.html
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982642292.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982555504.html
курская область
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980106797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5796484e1269b77b5352c6b6f2d9f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Курская область, Россия, Сумская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
Washington Post рассказала об адской ситуации в Курской области для ВСУ

WP назвала ситуацию в Курской области для ВСУ "адской" и "абсолютно ужасной"

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американская газета Washington Post пишет, что для украинских военных бои в Курской области - "адские", а ситуация в целом для ВСУ в этом российском регионе - тяжелая и абсолютно ужасная.
Ранее президент РФ Владимир Путин, рассуждая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" о действиях украинских войск в Курской области, заявил, что им приказано из-за океана держаться любой ценой хотя бы до выборов в США, чтобы показать, что "все усилия демократической администрации, администрации Демпартии на киевском направлении, на украинском направлении были не напрасными". По словам российского лидера, решения украинских войск в Курской области продиктованы не военными соображениями, а политическими. Потери украинских войск, которые зашли в Курскую область, по его словам, составили свыше 30 тысяч человек, что больше, чем за весь 2023 год.
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Стало известно, что случилось с ВСУ из-за маневра России в Донбассе
Вчера, 15:22
Как рассказали газете два украинских военных, когда их направили для нападения на Курскую область во второй раз - после потерь захваченных при нападении в августе районов региона, - ситуация для ВСУ оказалась "намного сложнее", чем в начале августа, один из украинских военных заявил, что они столкнулись с тем, что нужно "начинать все сначала".
"Но битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев... эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области... описывают адские условия", - пишет газета.
В конце октября Путин также сообщал, что российская армия уверенно действует на всех направлениях, движется вперед на всех участках на линии боевого столкновения, активно работает на курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек", попытки прорваться изнутри этой блокировки безуспешны, отмечал российский лидер. Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
На Украине пожаловались на ситуацию в ВСУ
Вчера, 13:19
Находящиеся в медицинских учреждениях в Сумской области военные ВСУ также рассказали газете Washington Post, что их мобилизовали летом, потом направили на подготовку за границу и только потом перебросили для нападения на Курскую область. Один из них также пожаловался, что командиры их подразделения погибли практически сразу же после прибытия туда, остальным пришлось самостоятельно организовывать свой отход.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин: ВСУ приказали из-за океана держаться любой ценой в Курской области
7 ноября, 23:51
 
Курская областьРоссияСумская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала